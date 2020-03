MotoGP-teams testen voordat wedstrijden hervat worden

De eerste vier races van het huidige kampioenschap zijn inmiddels uitgesteld, maar het lijkt aannemelijk dat ook de drie geplande races in mei (Spanje, Frankrijk en Italië) nog geannuleerd of uitgesteld moeten worden vanwege de situatie rond het coronavirus. De Catalaanse GP in juni lijkt het meest realistische startpunt voor het seizoen, en dat betekent dat rijders meer dan drie maanden vrij hebben gehad. Als gevolg daarvan heeft Beirer bevestigd dat er overleg is gevoerd met MotoGP-eigenaar Dorna Sports om voorafgaand aan de race in Barcelona een test te houden. Dat moet een week of twee voor de race gebeuren.

“Hier is al naar gekeken”, zei Beirer in gesprek met Motorsport.com over een mogelijke test voor de start van het seizoen. “Dit is erg belangrijk omdat we de rijders niet direct op de motor kunnen zetten en een show kunnen eisen in deze situatie. Het is zeker een goede test en dan kunnen we weer aan het seizoen beginnen.”

"Communicatie uitmuntend, nieuwe kalenders absurd"

Dorna, de organisatie achter de MotoGP, en de overkoepelende motorsportbond FIM hebben proactief gehandeld in de tijd dat races uitgesteld moesten worden. Er zijn verschillende updates van de kalender verschenen om races opnieuw in te plannen. Beirer is van mening dat de communicatie van Dorna en FIM ‘uitmuntend’ was, hoewel de snelle opeenvolging van gewijzigde kalenders gezien werd als rommelig.

“De communicatie was uitmuntend”, vervolgde de voorman van de Oostenrijkse firma. “De president van de FIM (Jorge Viegas) stond altijd tot mijn beschikking en dat geldt ook voor Dorna. Het contact was goed. Het is normaal dat wij proberen om door te gaan met ons eigen programma. Het irritante was dat er iedere dag wel een nieuwe kalender kwam: dat vind ik absurd, niemand weet wanneer we weer kunnen racen. In de tweede fase zijn we tot een akkoord gekomen dat niet iedere kalender tot in detail gedeeld moet worden, we moeten wachten tot er een oplossing is. Dan kunnen we samen aan tafel gaan zitten met promotors, de organisaties en de fabrikanten. Nu moet realisme prevaleren. Ik denk dat Italië, waar we heel graag komen, waar we graag te gast zijn en waar we veel vrienden hebben, de moeilijkheden die ze daar hebben zullen ons ook bereiken. Het heeft geen zin om nu al plannen te maken. Het virus heeft laten zien dat het geen routekaart nodig heeft.”

Met medewerking van Gerald Dirnbeck