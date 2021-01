MotoGP-teams bespreken nieuwe datum voor GP van Qatar

Dinsdag maakte de MotoGP bekend dat het de pre-season test in Sepang geannuleerd heeft nadat de regering van het Aziatische land de noodtoestand afriep. De pre-season test in Qatar staat nog altijd op de agenda voor 10-12 maart, het kampioenschap gaat op 28 maart op hetzelfde Losail Circuit van start. Motorsport.com heeft echter vernomen dat er donderdag door alle kopstukken van de MotoGP gesproken wordt over het aanpassen van de datum voor de race.

De laatste test vindt nu twee weken plaats voor de eerste ronde van het seizoen, net zoals de afgelopen jaren het geval was. De uitbraak van het coronavirus bereikte afgelopen jaar echter zijn hoogtepunt tijdens die beide evenementen. De MotoGP-teams konden daardoor niet terug naar Qatar reizen en de race moest afgeblazen worden. Volgens ingewijden is het mogelijk om de datum van de Qatar-test een beetje te verschuiven zodat er minder tijd zit tussen de test en de Grand Prix. Dit zou voor teams ook schelen omdat ze dan niet voor twee weken een accommodatie af hoeven te huren. Een andere optie is om de Qatar GP een week naar voren te halen.

Momenteel staat de eerste Formule 1-race gepland voor 28 maart in Bahrein, dat zou een clash betekenen omdat beide races rond dezelfde tijd gereden worden. Diverse teams willen nu dat de race een week naar voren wordt gehaald, zodat de clash met F1 voorkomen kan worden. Om hier toestemming voor te krijgen, moet de organisatie van de Qatar GP akkoord gaan. Maar dat vraagstuk moet ook voorgelegd worden aan de televisiezenders.

De huidige MotoGP-kalender heeft twintig races waarvan slechts negentien ingevuld zijn. Dit heeft te maken met het ontbreken van de Tsjechische Grand Prix, waar gesteggel is over het al dan niet asfalteren van het circuit. Met de huidige situatie lijkt het er overigens ook op dat de overzeese races geschrapt zullen worden. Afgelopen seizoen werkte de MotoGP veertien races af in Europa.