Het team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi maakt in 2022 de overstap naar de MotoGP. Eerder dit jaar werd die deal al bekendgemaakt door het Saudische Tanal Entertainment. De Arabische oliegigant Aramco zou als titelsponsor gaan fungeren, zo werd destijds bevestigd. De oliemaatschappij ontkende echter alle betrokkenheid en stelde dat er geen sprake was van een deal met Tanal, noch met VR46. In de maanden daarna liet Rossi diverse malen weten dat er een samenwerking aanstaande was, maar dat blijkt nu toch niet het geval.

Bij de publicatie van de voorlopige deelnemerslijst voor het MotoGP-seizoen 2022 ontbrak de naam van Aramco al bij VR46. De formatie heeft nu bekendgemaakt een deal te hebben gesloten met de Italiaanse bankmaatschappij Mooney. Het MotoGP-team zal door het leven gaan als Mooney VR46 Racing Team, terwijl de nieuwe geldschieter ook in de Moto2 als titelsponsor aan de slag gaat. Meer informatie zal begin januari naar buiten gebracht worden.

Het VR46-team zal geleid worden door Pablo Nieto, die momenteel aan het roer staat van de Moto2-formatie, en gaat rijden met een jaar oude Ducati’s. Deze worden bestuurd door Luca Marini en Marco Bezzecchi. De renstal van Rossi neemt de plek in van Avintia. De betrokkenheid van de Italiaanse racelegende is nog onduidelijk, mede omdat hij te kennen heeft gegeven zich te willen richten op een loopbaan in de GT3’s. Eerder deze maand testte hij al een Audi R8 voor WEC-team WRT.