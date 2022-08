MotoGP-team Tech3 racet volgend jaar in de kleuren van GasGas

Zo staat er na het vertrek van Suzuki – ondanks dat er een beetje fantasie voor nodig is – volgend jaar toch een zesde fabrikant op de grid. GasGas, het Spaanse motormerk dat enkele jaren geleden werd ingelijfd door KTM, wordt de komende jaren de sponsor van Tech3. Dat team is tot op heden de satellietformatie van KTM in de MotoGP. KTM CEO Stefan Pierer, die met zijn bedrijf Pierer Mobility een meerderheidsbelang heeft in GasGas, houdt vrijdag op de Red Bull Ring een persconferentie. Daar worden de plannen aangaande GasGas en Tech3 bekendgemaakt. Het Spaanse merk heeft ook direct een uithangbord in eigen land. Pol Espargaro keert na twee mislukte seizoenen terug op de RC16 van KTM, die omgedoopt zal worden tot de GasGas.

GasGas is met KTM-machines al actief in Moto3, heeft Kalex-frames in de Moto2-klasse. Ook in het WK motorcross rijden de machines van KTM met kappen van het in Terrassa (Barcelona) gevestigde merk. In het vierde seizoen dat Tech3 verbonden is aan KTM ondergaat het dus een metamorfose. Het merk werd de eerste twee seizoenen rechtstreeks gesponsord door Red Bull, maar dat hield in 2021 op. Sindsdien nam KTM de volledige sponsoring voor haar rekening en ging het team als Tech3 KTM Factory Racing door het leven.

Pierer was in eerste instantie voornemens om GasGas als fabrikant in te schrijven, ondanks dat het team met KTM-materiaal zou rijden. Dit verzoek werd echter afgewezen omdat het in strijd is met het akkoord dat gesloten is in de MSMA, het samenwerkingsverbond van fabrikanten in de MotoGP. Het alternatief is dat GasGas als sponsor aantreedt met Espargaro als uithangbord. De coureur uit Granollers, op minder dan twintig kilometer van het GasGas-hoofdkantoor, reed eerder al vier seizoenen op de Oostenrijkse machines.