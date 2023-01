MotoGP-team Pramac Ducati kleurt ook in 2023 paars, wit en rood

Pramac Ducati Racing was in 2022 weer het beste satellietteam van de MotoGP. Het team eindigde met coureurs Johann Zarco en Jorge Martin op de vierde plek, nog voor het Yamaha-fabrieksteam. Pramac wordt door Ducati behandeld als een semi-fabrieksteam. Zarco en Martin testen regelmatig nieuw materiaal en pas als zij hun fiat geven gaat het door naar de hoofdmacht van wereldkampioen Francesco Bagnaia.

Ook in 2023 vervult Pramac weer die rol en is stabiliteit het codewoord. De grootste verandering is de komst van Gino Borsoi als teammanager. Hij neemt die rol over van Claudio Calabresi, die in 2021 aangesteld werd als teammanager na het vertrek van Francesco Guidotti.

Zarco tekende eerder voor twee jaar bij, Martin verloor de strijd om het tweede fabriekszitje van Enea Bastianini en heeft een tweejarig contract met een optie. Mocht hij na dit seizoen een andere plek op de grid vinden, is hij naar verluidt vrij om te gaan als Ducati hem geen plek in het fabrieksteam kan bieden. Ook werd Martin financieel gecompenseerd voor het feit dat hij niet naar de hoofdmacht overstapte.

De doorlopende verbintenis van Prima met het team van Paolo Campinoti zorgt ervoor dat de GP23 van het team dit jaar ook weer paars, wit en rood kleurt.

