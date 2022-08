MotoGP-team KTM trekt in 2023 engineers van Red Bull Racing aan

De laatste jaren hebben verschillende knappe koppen uit de Formule 1 de overstap gemaakt naar de koningsklasse van de motorsport. Bij Aprilia haalde voormalig Ferrari F1-chef Massimo Rivola verschillende engineers van Ferrari en Toro Rosso (nu AlphaTauri) over om voor het MotoGP-team te gaan werken. Aprilia maakt sindsdien grote stappen voorwaarts en doet dit seizoen met routinier Aleix Espargaro mee om de wereldtitel in de MotoGP.

Volgens Stefan Pierer, de CEO van KTM, zijn er twee elementen waar Aprilia momenteel in uitblinkt: bandenmanagement en aerodynamica. “Aprilia heeft F1-ervaring gehaald”, zegt de Oostenrijkse zakenman in gesprek met Motorsport.com. “De nieuwe baas [Rivola] is heel slim, daar bewonder ik hem om. Hij kwam uit de Formule 1 en heeft heel veel ervaring op het gebied van aerodynamica meegenomen.” Pierer put inspiratie uit het succes van Aprilia, zeker ook omdat de altijd zo sterke Japanse fabrikanten schijnbaar achter de feiten aan lopen. “Ik ben heel blij dat we na 2022 drie Europese fabrikanten hebben tegen twee Japanse, Suzuki vertrekt natuurlijk. Ik vind de competitie tussen de Europese merken prachtig. Ik wil graag de Japanners verslaan, zo simpel is het.”

Omdat de expertise uit de Formule 1 goud waard is voor Aprilia, wil Pierer hetzelfde proberen. Hij heeft plannen om volgend seizoen een nauwe samenwerking aan te gaan met Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Red Bull is de hoofdsponsor van KTM, maar is eigenaar van het Formule 1-team. Het team werd afgelopen jaar wereldkampioen en is ook dit jaar hard op weg datzelfde te doen. De energiedrankenformatie beschikt over ontwerper Adrian Newey, die alom gezien wordt als dé mastermind achter het succes van Red Bull.

“We gaan volgend jaar meer F1-personeel inzetten”, zegt Pierer. “Gelukkig hebben we al heel lang een goede band met Red Bull, een team dat races en kampioenschappen wint. We weten dus waar we aankloppen. Red Bull heeft honderden ervaren mensen die veel ervaring hebben. Dat wordt heel belangrijk in 2023.”