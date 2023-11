Het MotoGP-team van Honda wist na de bekendmaking van het vertrek van Marc Marquez dat ze het risico zouden lopen dat ook sponsors de deur dicht zouden trekken. Zo wist de Japanse fabrikant dat Red Bull mogelijk ging vertrekken, want zij hadden het contract getekend met de Oostenrijkers omdat Marc Marquez op de RC213V plaats ging nemen. De Spanjaard is namelijk een Red Bull-atleet, en één en één is dan twee. Nu de meervoudig MotoGP-kampioen volgend jaar naar Gresini gaat, is dat contract dus ontbonden en is Red Bull vrijgesteld van sponsorgelden tot 2025. Wel heeft het miljardenbedrijf een opmerkelijke clausule in werking laten treden, want een bron binnen Honda heeft aan Motorsport.com gemeld dat het fabrieksteam tot 2025 geen andere energiedrankjesfabrikant als sponsor mag presenteren.

Het is dus de volgende dreun voor Honda. Niet alleen de topcoureur, maar ook de topsponsor verlaat zo het team. Het lijkt logisch voor Red Bull om met Marquez naar Gresini mee te verhuizen, maar dat is nog allerminst zeker. Ook lijken de financiële gevolgen voor Honda beperkt, want het miljoenensalaris van Marquez - geschat op zo'n twintig miljoen euro per jaar - wordt bespaard. Dat compenseert het vertrek van Red Bull ruimschoots en het overgebleven geld willen de Japanners steken in een nieuw prototype voor het MotoGP-kampioenschap. Dat is hard nodig, want de successen van enkele jaren terug lijken alweer ruim achter hen te liggen. In het WK voor constructeurs staat Honda stijf onderaan en podiumplaatsen zijn eerder uitzondering dan gewoonte. Dit jaar staat zelfs het fabrieksteam nog zonder zege.

Ook melden enkele Honda-bronnen dat er andere sponsoren al serieus overwegen om de opvolger van het Oostenrijkse bedrijf te worden, al zal dat om substantieel lagere bedragen gaan. Naar verluidt wordt de Spaanse bierbrouwerij Estrella Galicia een nieuwe sponsor voor HRC. De kans dat Repsol aan boord blijft is eveneens erg groot, want zij hebben nog een overeenkomst tot en met 2024 met HRC. Het is echter niet uit te sluiten dat daarna een einde aan de succesvolle samenwerking komt, want na dertig jaar lijkt het Spaanse bedrijf af te willen haken. Het wordt dus een serieuze uitdaging voor de mannen uit Tokio om in 2025 met voldoende budget op de grid te staan.