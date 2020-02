Suzuki toont vernieuwde livery voor MotoGP-seizoen 2020

Het kenmerkende blauw wordt in 2020 gemengd met het traditionele zilver, zoals dat jaren geleden te zien was op de Suzuki. Het is dit jaar 60 jaar geleden dat Suzuki debuteerde tijdens de Isle of Man TT, twee jaar later won Ernst Degner de eerste Grand Prix en het eerste wereldkampioenschap voor Suzuki. Sindsdien heeft het merk nog veertien wereldtitels gewonnen.

Sinds de terugkeer van Suzuki in de MotoGP is het merk steeds sterker geworden. De renstal won in 2019 twee races en eindigde op de vierde plaats in het merkenkampioenschap. In de kwalificaties liet het merk nog regelmatig steken vallen, maar het merk heeft deze winter gewerkt om daar een oplossing voor te vinden.

“We hebben vorig seizoen belangrijke informatie verzameld over hoe competitief we zijn ten opzichte van de andere teams, dat heeft bijgedragen aan de groei van ons MotoGP-project”, aldus MotoGP-projectleider Shinichi Sahara. “We hebben gewerkt aan het technische pakket van de GSX-RR, de werkmethode van het team en ook de ervaring van Rins en Mir. We hadden twee geweldige overwinningen, maar we hebben het seizoen ook afgerond met het gevoel dat we ons potentieel nog beter kunnen benutten. Met dat plan beginnen we aan het 2020-seizoen.”

Het rijdersduo bestaat in 2020 opnieuw uit Alex Rins en Joan Mir. Rins was vorig seizoen verantwoordelijk voor de beide overwinningen en deed lange tijd mee om de derde plaats in het kampioenschap. Uiteindelijk liet hij het in de slotfase van het seizoen afweten en moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

Mir kende daarentegen een aardig debuutseizoen. De voormalig Moto3-kampioen had in de tweede helft van het seizoen lichamelijke problemen na een testcrash in Brno. Ondanks dat scoorde Mir een totaal van 92 punten en dat was goed voor de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn beste klassering was een vijfde plaats op Phillip Island.

Het MotoGP-team van Suzuki begint vrijdag aan het nieuwe seizoen tijdens de eerste officiële pre-season test in Maleisië.