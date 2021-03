MotoGP gaat strenger optreden tegen overschrijden track limits

De regels zijn in principe niet veranderd voor het nieuwe seizoen, dat dit weekend begint in Qatar, maar de handhaving wordt strenger. Vorig seizoen mochten coureurs met een wiel van de baan in een geverfd gebied komen zonder dat ze hun ronde kwijtraken. Voorheen moesten hier stewards aan te pas komen, maar met het nieuwe systeem wordt het verwijderen van rondetijden geautomatiseerd. Ook zullen rijders hun ronde kwijtraken als ze met slechts één wiel buiten de baan komen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een eenduidiger en eerlijk beleid.

“De regels rond de track limits blijven hetzelfde, maar we hebben gewerkt aan een beter systeem om het overschrijden ervan op te sporen”, zei MotoGP-racedirecteur Mike Webb in gesprek met MotoGP.com. “De mensen van Dorna die de tijdwaarneming beheren hebben hier het hele jaar aan gewerkt. We hebben een nieuw systeem met sensoren die aan de buitenkant van de kerbstones geplaatst zijn. We kunnen heel precies zien of een coureur buiten de baan is gekomen. De regel blijft hetzelfde, maar omdat het systeem een beetje anders werkt dan de camera’s die we voorheen gebruikten, is het overschrijden van de limiet nu direct goed voor het verwijderen van een ronde. In het verleden moesten we de beelden bekijken en een beslissing nemen. Nu is het simpel: met één wiel buiten de baan is het verwijderen van de ronde. In het verleden moesten het twee wielen zijn. We kunnen preciezer werken en dat maakt het eerlijker.”

Tijdens races krijgen coureurs na drie keer een waarschuwing. De vijfde overschrijding van de track limits resulteert in een long lap-penalty. Als ze in de laatste ronde van de baan gaan, moeten ze een positie inleveren. Daardoor raakte Jorge Martin vorig jaar de overwinning kwijt tijdens de Moto2-race in de GP van Stiermarken.