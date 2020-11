MotoGP stelt voorlopige kalender 2021 voor met 20 races

De MotoGP-kalender voor 2021 bevat zoals gewoonlijk weer twintig races, waarvan negentien wedstrijden reeds een datum en locatie hebben. Alleen de Grand Prix van Tsjechië ontbreekt ten opzichte van de aanvankelijke kalender die voor 2020 gepresenteerd werd. Dat circuit heeft voor 2021 officieel een contract met Dorna, maar de organisatie eist dat het circuit voorzien wordt van nieuw asfalt. Aangezien de autoriteiten dat voorlopig niet van plan zijn, heeft men besloten om de race niet op de voorlopige kalender te zetten.

Het seizoen begint volgens plan in Qatar, waar de opening van het seizoen op 28 maart plaatsvindt. Vervolgens begint de Amerikaanse tour met twee races in Argentinië en de Verenigde Staten. Begin mei staat dat de opening van het Europese seizoen op het programma met de start in Jerez, Le Mans, Mugello en Barcelona. De Duitse Grand Prix op de Sachsenring stond voor 2020 gepland na de Dutch TT, maar voor 2021 is dat weer omgeruild. Het betekent dat de Duitse GP op 20 juni gehouden wordt, een week later keer de MotoGP terug in de kathedraal van de snelheid: Het TT Circuit in Assen.

Ook de KymiRing in Finland staat weer op het programma. Op dat circuit zou dit jaar voor het eerst een race gehouden worden, maar dit kon door de pandemie niet doorgaan. Het circuit is door de reisbeperkingen nog altijd niet goedgekeurd door de inspectiedienst van de FIM. Zodoende staat Finland met potlood op de kalender, maar de verwachting is dat dit geen problemen oplevert. Na de Finse GP op 11 juli valt er een gat tot 15 augustus, met daartussen dus de GP die normaal aan Brno voorbehouden was.

Na de zomerstop gaat de MotoGP verder op Spielberg, gevolgd door Silverstone, Aragon en Misano. Begin oktober begint dan de overzeese tour voor de afsluiting van het seizoen. De Japanse en Thaise GP worden in achtereenvolgende weekenden gehouden. De GP van Australië en GP van Maleisië staan vervolgens in de laatste twee weekenden van oktober op het programma. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

MotoGP-promotor Dorna is verplicht om de overzeese wedstrijden op te nemen in de kalender, maar het is nog maar zeer de vraag of er in 2021 alweer gereisd kan worden naar dergelijke landen. Om toch aan het aantal races te kunnen komen, heeft men drie circuits als reserve aangewezen. Het Algarve International Circuit in Portugal, het nieuw gebouwde Mandalika International Street Circuit in Indonesië en het Igora Drive Circuit in Rusland.

Voorlopige kalender MotoGP 2021

Date Grand Prix Circuit 26-28 maart Qatar* Losail 9-11 april Argentinië Termas de Río Hondo 16-18 april Amerika Austin 30 april-2 mei Spanje Jerez 14-16 mei Frankrijk Le Mans 28-30 mei Italië Mugello 4-6 juni Catalonië Barcelone 18-20 juni Duitsland Sachsenring 24-26 juni Nederland Assen 9-11 juli Finland** KymiRing TBC TBC TBC 13-15 augustus Oostenrijk Red Bull Ring 27-19 augustus Groot-Brittannië Silverstone 10-12 september Aragon Aragon 17-19 september San Marino Misano 1-3 oktober Japan Motegi 8-10 oktober Thailand Buriram 22-24 oktober Australië Phillip Island 29-31 oktober Maleisië Sepang 12-14 november Valencia Valence

* Avondrace

** Onder voorbehoud van homologatie FIM