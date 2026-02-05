MotoGP stats: Ducati snel in Sepang, Ogura productief en Yamaha in de problemen
De eerste collectieve MotoGP-test van 2026 is achter de rug. Álex Márquez sluit de testweek in Sepang af met de snelste tijd en Ai Ogura is heel productief, terwijl Yamaha in de problemen zit.
Vorige week reden de testrijders, Yamaha-rijders en rookies al drie dagen op het Sepang International Circuit voor de shakedowntest. De overige vaste MotoGP-rijders moesten nog even wachten, maar de afgelopen drie dagen mochten zij ook aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen. Ook voor de eerste collectieve test van 2026 was het circuit van Sepang de gastheer.
De test was voor de teams en rijders de kans om informatie te vergaren over de ontwikkelingen aan hun motoren en om de eerste keuzes te maken voor de configuratie waarmee ze begin maart aan het seizoen willen beginnen. Om die reden werd er veel gereden – met uitzondering van de middagsessie op woensdag, toen regen de plannen in de war schopte.
Voor de meeste rijders was een kwalificatiesimulatie ook onderdeel van het testprogramma in Maleisië. De meesten bewaarden het beste voor de laatste dag, zo ook Álex Márquez. De Gresini-rijder bleef donderdag met een 1.56.402 slechts een kleine tiende van een seconde verwijderd van het ronderecord van Francesco Bagnaia.
Marco Bezzecchi kwam later op de dag nog tot op een tiende van Márquez en was daarmee de nummer twee van de week, voor de Ducati’s van Fabio Di Giannantonio en Marc Márquez. Joan Mir noteerde zijn snelste tijd al op woensdagochtend en die bleek uiteindelijk genoeg voor de vijfde plaats, met Bagnaia op de zesde stek. De beste KTM-rijder was Pedro Acosta op de achtste plaats, terwijl Álex Rins de beste man van Yamaha was op de vijftiende positie.
Gecombineerde ranglijst MotoGP-test Sepang
|Pos.
|Rijder
|Team
|TijD
|Verschil
|Dag
|1
|
Á. Márquez
|Gresini Racing
|1.56.402
|Dag 3
|2
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1.56.526
|+0.124
|Dag 3
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|1.56.785
|+0.383
|Dag 3
|4
|
M. Márquez
|Ducati Team
|1.56.789
|+0.387
|Dag 3
|5
|
J. Mir
|Honda HRC
|1.56.874
|+0.472
|Dag 2
|6
|
F. Bagnaia
|Ducati Team
|1.56.929
|+0.527
|Dag 3
|7
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|1.56.983
|+0.581
|Dag 2
|8
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|1.57.116
|+0.714
|Dag 2
|9
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|1.57.126
|+0.724
|Dag 2
|10
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|1.57.245
|+0.843
|Dag 3
|11
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|1.57.290
|+0.888
|Dag 3
|12
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|1.57.326
|+0.924
|Dag 3
|13
|
L. Marini
|Honda HRC
|1.57.565
|+1.163
|Dag 2
|14
|Á. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|1.57.580
|+1.178
|Dag 3
|15
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|1.57.590
|+1.188
|Dag 3
|16
|J. Zarco
|Honda LCR
|1.57.601
|+1.199
|Dag 3
|17
|F. Quartararo
|Yamaha MotoGP Team
|1.57.869
|+1.467
|Dag 1
|18
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|1.58.156
|+1.754
|Dag 3
|19
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|1.58.326
|+1.924
|Dag 3
|20
|D. Moreira
|LCR Team
|1.58.476
|+2.074
|Dag 3
|21
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|1.58.566
|+2.164
|Dag 2
|22
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|1.59.278
|+2.876
|Dag 3
|23
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|2.00.681
|+4.279
|Dag 1
Het tempo werd dus behoorlijk opgevoerd tijdens de wintertest in Sepang en dat is voor de fabrikanten een belangrijke graadmeter voor hoe het project ervoor staat. Toch is dat niet het enige waar de merken naar kijken. Ook het aantal afgelegde ronden tijdens de test is namelijk veelzeggend.
Denk bijvoorbeeld aan Yamaha. De rijders van de Japanse fabrikant mochten woensdag niet in actie komen, doordat er geen oplossing was gevonden voor het technische probleem waar Fabio Quartararo dinsdag mee kampte. Als gevolg daarvan bungelen de zes rijders van Yamaha – ook testrijders Andrea Dovizioso en Augusto Fernández kwamen in actie – onderaan de ranglijst wat betreft het aantal gereden ronden.
Met de productiviteit zat het in Sepang wel snor bij Ai Ogura.
Die lijst wordt aangevoerd door Ai Ogura. De Japanner van Trackhouse legde op de eerste dag al 70 ronden af – het hoogste aantal ronden voor een rijder op één dag – en bracht zijn totaal in de daaropvolgende dagen op 169 ronden. Merkgenoot Marco Bezzecchi is ook op deze ranglijst de nummer twee met 153 ronden, eentje meer dan Maverick Viñales op de derde plek.
Gereden ronden per rijder
|Rijder
|Team
|Dag 1
|Dag 2
|Dag 3
|Totaal
|A. Ogura
|Trackhouse Aprilia
|70
|41
|58
|169
|M. Bezzecchi
|Aprilia
|56
|39
|58
|153
|M. Viñales
|KTM Tech3
|61
|50
|41
|152
|M. Márquez
|Ducati
|53
|30
|64
|147
|P. Acosta
|KTM
|58
|35
|51
|144
|B. Binder
|KTM
|57
|32
|52
|141
|F. Di Giannantonio
|VR46 Ducati
|51
|38
|50
|139
|F. Bagnaia
|Ducati
|65
|25
|49
|139
|J. Zarco
|Honda LCR
|54
|30
|55
|139
|F. Morbidelli
|VR46 Ducati
|45
|41
|52
|138
|L. Marini
|Honda
|55
|28
|54
|137
|R. Fernández
|Trackhouse Aprilia
|61
|28
|48
|137
|J. Mir
|Honda
|52
|34
|44
|130
|E. Bastianini
|KTM Tech3
|58
|27
|43
|128
|Á. Márquez
|Gresini Ducati
|49
|27
|48
|124
|L. Savadori
|Aprilia
|50
|36
|34
|120
|D. Moreira
|Honda LCR
|35
|31
|42
|108
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|48
|-
|44
|92
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|48
|-
|36
|84
|Á. Rins
|Yamaha
|41
|-
|36
|77
|A. Dovizioso
|Yamaha
|38
|-
|-
|38
|A. Fernández
|Yamaha
|16
|-
|20
|36
|F. Quartararo
|Yamaha
|24
|-
|-
|24
Het mag met het bovenstaande overzicht dan ook geen verrassing zijn dat Yamaha de testweek in Sepang afsluit als de minst productieve fabrikant. Mede door het missen van de tweede dag legden de rijders slechts 335 ronden af, gemiddeld een kleine 56 ronden per rijder. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat Quartararo en Dovizioso slechts één dag in actie zijn gekomen. Ook blijkt Yamaha de langzaamste fabrikant van de testweek.
De productiefste fabrikant van de week was Ducati, dat over vijf rijders beschikte – Fermín Aldeguer ontbrak door een blessure – en in totaal 687 ronden reed in Sepang. Ook tekende de Italiaanse fabrikant voor de snelste tijd van de week. Op één gebied blijkt Ducati niet toonaangevend: het aantal gereden ronden per rijder. Aprilia en KTM scoren op dat vlak beter met respectievelijk 145 en 141 ronden per rijder, tegenover 137 ronden per Ducati-rijder.
Gereden ronden en snelste tijd per fabrikant
|Fabrikant
|Ronden
|Kilometers
|Ronden per rijder
|Snelste tijd
|Ducati
|687
|3.808,0
|137,4
|1.56.402
|Aprilia
|579
|3.209,4
|144,8
|1.56.526
|KTM
|565
|3.131,8
|141,3
|1.57.116
|Honda
|514
|2.849,1
|128,5
|1.56.874
|Yamaha
|335
|1.856,9
|55,8
|1.57.580
