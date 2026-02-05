Overslaan naar hoofdinhoud

Statistieken
MotoGP Officiële test Sepang

MotoGP stats: Ducati snel in Sepang, Ogura productief en Yamaha in de problemen

De eerste collectieve MotoGP-test van 2026 is achter de rug. Álex Márquez sluit de testweek in Sepang af met de snelste tijd en Ai Ogura is heel productief, terwijl Yamaha in de problemen zit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Alex Marquez, Gresini Racing

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Vorige week reden de testrijders, Yamaha-rijders en rookies al drie dagen op het Sepang International Circuit voor de shakedowntest. De overige vaste MotoGP-rijders moesten nog even wachten, maar de afgelopen drie dagen mochten zij ook aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen beginnen. Ook voor de eerste collectieve test van 2026 was het circuit van Sepang de gastheer.

De test was voor de teams en rijders de kans om informatie te vergaren over de ontwikkelingen aan hun motoren en om de eerste keuzes te maken voor de configuratie waarmee ze begin maart aan het seizoen willen beginnen. Om die reden werd er veel gereden – met uitzondering van de middagsessie op woensdag, toen regen de plannen in de war schopte.

Voor de meeste rijders was een kwalificatiesimulatie ook onderdeel van het testprogramma in Maleisië. De meesten bewaarden het beste voor de laatste dag, zo ook Álex Márquez. De Gresini-rijder bleef donderdag met een 1.56.402 slechts een kleine tiende van een seconde verwijderd van het ronderecord van Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi kwam later op de dag nog tot op een tiende van Márquez en was daarmee de nummer twee van de week, voor de Ducati’s van Fabio Di Giannantonio en Marc Márquez. Joan Mir noteerde zijn snelste tijd al op woensdagochtend en die bleek uiteindelijk genoeg voor de vijfde plaats, met Bagnaia op de zesde stek. De beste KTM-rijder was Pedro Acosta op de achtste plaats, terwijl Álex Rins de beste man van Yamaha was op de vijftiende positie.

Gecombineerde ranglijst MotoGP-test Sepang

Pos. Rijder Team TijD Verschil Dag
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1.56.402   Dag 3
2

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing 1.56.526 +0.124 Dag 3
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team 1.56.785 +0.383 Dag 3
4

Spain M. Márquez

 Ducati Team 1.56.789 +0.387 Dag 3
5

Spain J. Mir

 Honda HRC 1.56.874 +0.472 Dag 2
6

Italy F. Bagnaia

 Ducati Team 1.56.929 +0.527 Dag 3
7

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team 1.56.983 +0.581 Dag 2
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing 1.57.116 +0.714 Dag 2
9

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 1.57.126 +0.724 Dag 2
10

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team 1.57.245 +0.843 Dag 3
11

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 1.57.290 +0.888 Dag 3
12

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team 1.57.326 +0.924 Dag 3
13

Italy L. Marini

 Honda HRC 1.57.565 +1.163 Dag 2
14 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 1.57.580 +1.178 Dag 3
15

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing 1.57.590 +1.188 Dag 3
16 France J. Zarco Honda LCR 1.57.601 +1.199 Dag 3
17 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 1.57.869 +1.467 Dag 1
18 Australia J. Miller Pramac Yamaha 1.58.156 +1.754 Dag 3
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha 1.58.326 +1.924 Dag 3
20 Brazil D. Moreira LCR Team 1.58.476 +2.074 Dag 3
21 Italy L. Savadori Aprilia Racing 1.58.566 +2.164 Dag 2
22

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing 1.59.278 +2.876 Dag 3
23

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing 2.00.681 +4.279 Dag 1

Het tempo werd dus behoorlijk opgevoerd tijdens de wintertest in Sepang en dat is voor de fabrikanten een belangrijke graadmeter voor hoe het project ervoor staat. Toch is dat niet het enige waar de merken naar kijken. Ook het aantal afgelegde ronden tijdens de test is namelijk veelzeggend.

Denk bijvoorbeeld aan Yamaha. De rijders van de Japanse fabrikant mochten woensdag niet in actie komen, doordat er geen oplossing was gevonden voor het technische probleem waar Fabio Quartararo dinsdag mee kampte. Als gevolg daarvan bungelen de zes rijders van Yamaha – ook testrijders Andrea Dovizioso en Augusto Fernández kwamen in actie – onderaan de ranglijst wat betreft het aantal gereden ronden.

Met de productiviteit zat het in Sepang wel snor bij Ai Ogura.

Met de productiviteit zat het in Sepang wel snor bij Ai Ogura.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Die lijst wordt aangevoerd door Ai Ogura. De Japanner van Trackhouse legde op de eerste dag al 70 ronden af – het hoogste aantal ronden voor een rijder op één dag – en bracht zijn totaal in de daaropvolgende dagen op 169 ronden. Merkgenoot Marco Bezzecchi is ook op deze ranglijst de nummer twee met 153 ronden, eentje meer dan Maverick Viñales op de derde plek.

Gereden ronden per rijder

Rijder Team Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal
A. Ogura Trackhouse Aprilia 70 41 58 169
M. Bezzecchi Aprilia 56 39 58 153
M. Viñales KTM Tech3 61 50 41 152
M. Márquez Ducati 53 30 64 147
P. Acosta KTM 58 35 51 144
B. Binder KTM 57 32 52 141
F. Di Giannantonio VR46 Ducati 51 38 50 139
F. Bagnaia Ducati 65 25 49 139
J. Zarco Honda LCR 54 30 55 139
F. Morbidelli VR46 Ducati 45 41 52 138
L. Marini Honda 55 28 54 137
R. Fernández Trackhouse Aprilia 61 28 48 137
J. Mir Honda 52 34 44 130
E. Bastianini KTM Tech3 58 27 43 128
Á. Márquez Gresini Ducati 49 27 48 124
L. Savadori Aprilia 50 36 34 120
D. Moreira Honda LCR 35 31 42 108
J. Miller Pramac Yamaha 48 - 44 92
T. Razgatlioglu Pramac Yamaha 48 - 36 84
Á. Rins Yamaha 41 - 36 77
A. Dovizioso Yamaha 38 - - 38
A. Fernández Yamaha 16 - 20 36
F. Quartararo Yamaha 24 - - 24

Het mag met het bovenstaande overzicht dan ook geen verrassing zijn dat Yamaha de testweek in Sepang afsluit als de minst productieve fabrikant. Mede door het missen van de tweede dag legden de rijders slechts 335 ronden af, gemiddeld een kleine 56 ronden per rijder. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat Quartararo en Dovizioso slechts één dag in actie zijn gekomen. Ook blijkt Yamaha de langzaamste fabrikant van de testweek.

De productiefste fabrikant van de week was Ducati, dat over vijf rijders beschikte – Fermín Aldeguer ontbrak door een blessure – en in totaal 687 ronden reed in Sepang. Ook tekende de Italiaanse fabrikant voor de snelste tijd van de week. Op één gebied blijkt Ducati niet toonaangevend: het aantal gereden ronden per rijder. Aprilia en KTM scoren op dat vlak beter met respectievelijk 145 en 141 ronden per rijder, tegenover 137 ronden per Ducati-rijder.

Gereden ronden en snelste tijd per fabrikant

Fabrikant Ronden Kilometers Ronden per rijder Snelste tijd
Ducati 687 3.808,0 137,4 1.56.402
Aprilia 579 3.209,4 144,8 1.56.526
KTM 565 3.131,8 141,3 1.57.116
Honda 514 2.849,1 128,5 1.56.874
Yamaha 335 1.856,9 55,8 1.57.580

