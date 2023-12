MotoGP-statistieken: Meer crashes in 2023, Honda's vallen vaakst

Voorafgaand aan het seizoen 2023 introduceerde de MotoGP sprintraces in het format. Door het annuleren van de korte race in Australië werden er uiteindelijk negentien extra races afgewerkt, maar ook waren er meer crashes en meer blessures in het afgelopen seizoen. In de officiële cijfers van promotor Dorna werd melding gemaakt van 358 crashes, 23 stuks meer dan in 2022. Bovendien zorgde de hoeveelheid blessureleed ervoor dat er geen enkele race - zowel sprints als Grands Prix - werd verreden met het volledige deelnemersveld aan de start. Beide factoren zouden mogelijk het gevolg kunnen zijn van de komst van de sprintraces. Hierdoor nam het belang van de vrijdag toe, doordat er in de tweede oefensessie al plekjes in Q2 veroverd konden worden.

Honda-rijders minst zadelvast, Yamaha-rijders juist wel

Tussen de verschillende fabrikanten waren echter grote verschillen waar te nemen in het aantal valpartijen. Van de vijf merken op de MotoGP-grid noteerde Ducati de meeste crashes met 125 stuks, al zette de fabrikant uit Borgo Panigale dan ook acht motorfietsen in. Daarachter volgde Honda met 79 crashes, KTM met 77 valpartijen en Aprilia met 60 crashes. Al deze fabrikanten hadden in 2023 vier motorfietsen op de grid staan. De enige fabrikant met twee motoren, Yamaha, sluit de rijen met slechts zestien crashes. Het gemiddeld aantal crashes per rijder is bij Yamaha zodoende het laatste met acht valpartijen per rijder, terwijl Honda de ranglijst aanvoert met 19,75 crashes per rijder. KTM volgt met 19,25, Ducati op een kleine zestien crashes per rijder en Aprilia op vijftien valpartijen per motorfiets.

Kijkend naar het klassement met valpartijen per rijder valt op dat de fabrieksrijders van Honda bovenaan zijn geëindigd. Helemaal bovenaan de lijst prijkt de naam van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen kwam in totaal 29 keer ten val, waaronder twee keer in een sprintrace en zeven keer in een Grand Prix. Bovendien miste de rijder uit Cervera drie hele Grand Prix-weekenden en sloeg hij twee keer de zondagse race over. Direct daarachter volgt teamgenoot Joan Mir met 24 crashes, waarvan vijf tijdens een sprintrace en maar liefst negen in een Grand Prix. Ook hij stond meerdere races geblesseerd langs de kant. Aleix Espargaro en Augusto Fernandez volgen op een gedeelde derde plek met 23 crashes, Alex Marquez en Jack Miller vielen allebei 21 keer en Marco Bezzecchi eindigde het seizoen met 20 valpartijen.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we slechts vier rijders die het hele seizoen meededen en die minder dan tien keer van de motor vielen. Fabio Quartararo kwam slechts negen keer ten val, al noteerde hij drie crashes in sprintraces en twee tijdens Grands Prix. Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli en Maverick Viñales vielen slechts zeven keer. Voor Bagnaia gold wel dat dit maar liefst vijf keer gebeurde tijdens een Grand Prix. Anderzijds viel Morbidelli juist vooral tijdens trainingen en kwalificaties, want hij hield de schade beperkt tot één crash in een sprintrace. In de Grands Prix kwam de Yamaha-rijder, die in 2024 naar Pramac Ducati verkast, iedere keer aan de finish.

Overzicht crashes MotoGP-rijders 2023

Pilot Total Sprint GP Marc Marquez 29 2 7 Joan Mir 24 5 9 Aleix Espargaro 23 5 2 Augusto Fernandez 23 3 3 Alex Marquez 21 4 5 Jack Miller 21 1 5 Marco Bezzecchi 20 3 4 Pol Espargaro 16 2 3 Luca Marini 16 3 3 Jorge Martin 16 0 4 Brad Binder 15 1 7 Miguel Oliveira 15 2 4 Johann Zarco 15 2 5 Enea Bastianini 13 2 4 Fabio Di Giannantonio 13 1 2 Raúl Fernandez 13 0 1 Takaaki Nakagami 12 3 2 Fabio Quartararo 9 3 2 Alex Rins 8 1 3 Francesco Bagnaia 7 0 5 Franco Morbidelli 7 1 0 Maverick Viñales 7 1 3 Stefan Bradl 3 1 1 Iker Lecuona 3 0 1 Michele Pirro 3 1 1 Jonas Folger 2 1 0 Lorenzo Savadori 2 1 0 Danilo Petrucci 1 0 0 Takumi Takahashi 1 0 0 Álvaro Bautista 0 0 0 Cal Crutchlow 0 0 0 Dani Pedrosa 0 0 0

Welke invloed hadden sprintraces op aantal crashes?

De invoering van de sprintraces is lang niet door alle rijders met gejuich ontvangen. Vooral het feit dat het tempo in de korte races behoorlijk wordt opgevoerd en het feit dat er gevochten wordt met andere rijders maakt het risico op crashes en blessures een stuk groter. In totaal waren de sprintraces in 2023 verantwoordelijk voor 49 valpartijen, twee meer dan bijvoorbeeld in de kwalificaties. In de Grands Prix op zondag werden maar liefst 86 crashes genoteerd. Dat er bijna twee keer zoveel crashes in de Grands Prix waren, is mogelijk te wijten aan het feit dat de sprintrace maar de helft van de lengte van een GP is.

Daarnaast varieerde het aantal crashes per raceweekend ook behoorlijk. In totaal waren er drie Grands Prix waarbij de rijders gedurende het weekend gezamenlijk minder dan tien keer crashten: in Thailand (vier), Australië (vijf) en Argentinië (zeven). Anderzijds waren er in totaal zeven weekenden waarin meer dan twintig crashes werden genoteerd. De absolute topscore belandde bij de GP van de Verenigde Staten. Verdeeld over alle sessies op het Circuit of the Americas kwamen de rijders gezamenlijk tot 34 crashes.

Crashes MotoGP-seizoen 2023 per circuit en sessie