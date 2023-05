De MotoGP maakt vanaf het seizoen 2023 gebruik van een nieuw format. De rijders komen op zaterdag al in actie tijdens de MotoGP Sprint, een korte race over de helft van het aantal ronden van de Grand Prix. Ziggo Sport, de MotoGP-rechtenhouder in Nederland, gaat vanaf de Grand Prix van Frankrijk alle sprintraces live en gratis uitzenden via haar YouTube-kanaal. Dat heeft de provider op de vrijdag van het raceweekend in Le Mans bekendgemaakt. De uitzending wordt gepresenteerd door Rob van Gameren, bijgestaan door analist Barry Veneman.

Dit is mooi nieuws voor de Nederlandse raceliefhebber. De MotoGP is nu alleen te zien voor klanten van Ziggo. Met deze aankondiging kunnen de fans in elk geval de korte race op zaterdag live volgen zonder abonnement. De eerste sprintraces van het seizoen 2023 stonden bol van het spektakel. De echte Grand Prix op zondagmiddag wordt niet op YouTube uitgezonden. Hiervoor is dus wel een abonnement bij Ziggo of de MotoGP Videopass nodig.

De sprintrace van het Grand Prix-weekend in Le Mans begint aanstaande zaterdag om 15.00 uur.

MotoGP tijden: Grand Prix van Frankrijk 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 12 mei 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 12 mei 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 12 mei 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 12 mei 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 12 mei 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 12 mei 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 13 mei 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 13 mei 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 13 mei 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 13 mei 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 13 mei 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 13 mei 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 13 mei 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 13 mei 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 14 mei 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 14 mei 11.00u Moto2 Race Zondag 14 mei 12.15u MotoGP Race Zondag 14 mei 14.00u