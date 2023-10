MotoGP schrapt sprintrace GP Australië wegens weersomstandigheden

Eerder op zondag was de wedstrijdleiding al genoodzaakt om de Moto2-race op Phillip Island stil te leggen en definitief te staken. De diverse teammanagers van de MotoGP-renstallen kwamen vervolgens samen met vertegenwoordigers van promotor Dorna Sports om te praten over het doorgaan van de sprintrace in Australië, die om 4.00 uur Nederlandse tijd had moeten beginnen. Kort na afloop van die meeting werd rond 3.30 uur de knoop definitief doorgehakt: de sprintrace in Australië wordt niet verreden.

Na de bijeenkomst gaf Ducati-teammanager Davide Tardozzi al aan dat de sprintrace was Ducati betreft het beste geschrapt kon worden om de veiligheid van de rijders te waarborgen. Wel stelde hij dat Dorna over het uiteindelijke besluit zou gaan. De promotor van het kampioenschap besloot daar dus in mee te gaan, iets wat RNF Aprilia-manager Wilco Zeelenberg het juiste besluit noemde. "Het was een goede call om de hoofdrace op zaterdag af te werken. We zien duidelijk dat er veel wind staat en dat er veel regen is. Het is absoluut heel tricky en ik denk dat het een goed besluit is om vandaag op te geven en af te reizen naar Buriram, in de hoop dat we daar beter weer vinden."

Door vrijdag preventief te handelen werkte de MotoGP zaterdag wel al de hoofdrace van de GP van Australië af. Daarin boekte Johann Zarco zijn eerste zege in de koningsklasse, voor Francesco Bagnaia en Fabio di Giannantonio, die daarmee zijn eerste MotoGP-podium pakte. Jorge Martin reed vrijwel de hele race vooraan, maar werd in de slotronde vier keer gepasseerd om als vijfde over de finish te komen. Zijn achterstand op WK-leider Bagnaia is daardoor opgelopen naar 27 punten.

Eerder op zondag werkten de Moto3 en Moto2 wel hun races af op Phillip Island, al waren de omstandigheden in de lichtere klassen ook bijzonder lastig. In de door Deniz Öncü gewonnen Moto3-race gingen maar liefst negen rijders onderuit. Collin Veijer bleef wel in het zadel en werd keurig vierde. De Moto2-race werd vervolgens na negen ronden definitief gestaakt wegens de weersomstandigheden, nadat er op dat moment al tien coureurs waren gecrasht. Tony Arbolino won de wedstrijd op dominante wijze, terwijl Bo Bendsneyder enkele puntjes sprokkelde met de achtste plek. Zonta van den Goorbergh was een van de crashers.

Na het schrappen van de sprintrace in Australië verleggen de Moto3, Moto2 en MotoGP de focus nu naar de Grand Prix van Thailand, waar komend weekend de triple-header wordt afgesloten. Na het raceweekend in Buriram wordt het seizoen afgesloten met een triple-header bestaande uit de Grands Prix van Maleisië, Qatar en Valencia.