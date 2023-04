MotoGP Spanje 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

De eerste drie races van het MotoGP-seizoen 2023 hebben drie verschillende winnaars opgeleverd en die drie rijders bezetten vooralsnog ook de eerste drie plekken in het kampioenschap. Marco Bezzecchi was de sterkste in Argentinië en voert de WK-stand aan, voor regerend kampioen Francesco Bagnaia - de winnaar van de openingsrace in Portimão - en Alex Rins, die twee weken geleden verraste met de winst op het Circuit of the Americas. Daar waar het Texaanse circuit lange rechte stukken heeft, staan de rijders dit weekend op Circuito de Jerez voor een andere, bochtigere uitdaging. Vorig jaar was Bagnaia de sterkste in Spanje, maar hij is al twee races op rij niet gefinisht. Kan de Ducati-rijder het tij keren en weer meedoen om de zege? Of krijgen we een vierde verschillende winnaar in evenveel races?

Hoe laat is MotoGP op tv: Grand Prix van Spanje

Datum: zondag 30 april 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 14.10 uur

Start race: 15.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Spanje op Circuito de Jerez wordt verreden op zondag 30 april 2023. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, de MotoGP-rechtenhouder in Nederland. De uitzending begint om 14.10 uur met een voorbeschouwing op de race, waarna om 15.00 uur de Grand Prix van start gaat. De race in Jerez is volledig live te zien via het openbare kanaal 14, waardoor klanten van Ziggo gratis kunnen kijken. Wie bij een andere televisieprovider is aangesloten, kan een Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Hiermee is de actie, evenals onder meer de Moto2 en Moto3, live te volgen. Het commentaar bij de race wordt verzorgd door Frank Weeink en Barry Veneman.

MotoGP tijden: Tijdschema Grand Prix van Spanje in Jerez

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Vrijdag 28 april 10.45u - 11.30u Tweede vrije training Vrijdag 28 april 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 29 april 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 april 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 april 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 29 april 15.00u Warm-up Zondag 30 april 10.45u - 10.55u Grand Prix van Spanje Zondag 30 april 15.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De MotoGP-actie is in 2023 in Nederland wederom te zien via Ziggo. De provider heeft de uitzendrechten in handen. Voor klanten van de kabelaar is de Grand Prix van Spanje live te zien via het openbare kanaal 14. Wie een abonnement heeft lopen bij een andere provider, kan zich abonneren op het speciale Ziggo Sport Totaal-pakket. Dit kost 14,95 euro per maand en zorgt er niet alleen voor dat je de MotoGP kan volgen, maar ook andere sporten als voetbal, golf, tennis en nog veel meer auto- en motorsport.

MotoGP kijken met de Videopass

Wie niet via Ziggo kan kijken, kan terecht bij de eigen streamingdienst van de MotoGP: de Videopass. Op dit platform is alle actie van de MotoGP, de Moto2 en Moto3 live te zien. Zo kijk je dus naar alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en de Grands Prix, maar ook naar extra content als documentaires, historische races, interviews, analyses en persconferenties. Een abonnement op de MotoGP Videopass kost zo'n 140 euro per jaar. Doordat er geen Nederlands commentaar beschikbaar is, wordt de actie voorzien van Engelstalig commentaar.

Moto2 live: Grand Prix van Spanje

Datum: zondag 30 april 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 13.00 uur

Start race: 13.15 uur

De Moto2-race in Jerez met de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh wordt live uitgezonden op het openbare kanaal 14 van Ziggo. Klanten van de provider kunnen de race dus gratis bekijken. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen om de wedstrijd te bekijken. De uitzending rond de Moto2-race begint om 13.00 uur, waarna om 13.15 uur het liveverslag begint. Het commentaar bij de juniorklasse wordt verzorgd door Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Moto3 live: Grand Prix van Spanje

Datum: zondag 30 april 2023

Zender: Ziggo Sport Racing

Start uitzending: 11.40 uur

Start race: 12.00 uur

De Moto3-race op het Circuito de Jerez met de Nederlander Collin Veijer begint zondagmiddag om 12.00 uur en is enkel te zien via het speciale Racing-kanaal. Dat betekent dat het Ziggo Sport Totaal-abonnement nodig is om de race te kunnen bekijken, zowel voor klanten van Ziggo als die van andere providers. De uitzending begint om 11.40 uur met een korte voorbeschouwing op de race. Daarna nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar voor hun rekening tijdens de live-uitzending.