Binder aan kop in eerste training GP van Spanje

Binder reed in de laatste fase van de training vier snelle sectoren en klokte zo een 1.38.013. Daarmee dook hij onder de tijd van Aprilia’s Espargaro, die een sterke indruk maakte. Voor Binder was het een welkome opsteker nadat de KTM-coureur de afgelopen races vooral op zondag progressie wist te boeken, maar in de trainingen en kwalificaties niet goed presteerde. Na Binder en Espargaro eindigde Marc Marquez op de derde plaats. Hij noteerde een 1.38.291 als snelste tijd en bleef binnen drie tienden van Binder.

Francesco Bagnaia verbeterde zich ook in de slotfase, hij klokte een 1.38.301. Dat was goed voor de vierde plaats, net voor Fabio Quartararo en Johann Zarco. Met Miguel Oliveira eindigde ook de tweede fabrieksrijder van KTM in de top-tien. De Portugees gaf bijna vier tienden toe op zijn teamgenoot. Pol Espargaro volgde zijn teamgenoot Marquez in de slotfase van de sessie, hij werd achtste. Maverick Viñales kwam tot de negende plaats terwijl Joan Mir op de tiende plaats bleef steken.

De MotoGP-wereldkampioen bleef aan het begin van de sessie in de pitbox en reed daarom minder ronden dan zijn collega’s. De tiende tijd was goed voor de laatste plek in Q2, hoewel het naar verwachting nog veel sneller zal gaan als vrijdagmiddag de tweede training begint. HRC Honda zet met Stefan Bradl een wildcard in tijdens de Grand Prix van Spanje. De Duitser eindigde nipt voor Alex Marquez op de vijftiende plaats.

De eerste zeventien coureurs eindigden binnen een seconde van Binder, maar Valentino Rossi kwam er niet aan te pas. Met een 1.39.299 eindigde de Italiaan op 1,2 seconden van Binder. Hij hield daarmee slechts drie coureurs achter zich. Tito Rabat, de vervanger van Jorge Martin bij Pramac Ducati werd 21ste. Luca Marini en Iker Lecuona waren de hekkensluiters.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje begint vrijdagmiddag om 14.10 uur.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Spanje