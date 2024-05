MotoGP moet sneller blijven dan WSBK onder reglementen 2027

Eerder deze maand heeft de MotoGP het raamwerk voor de nieuwe technische reglementen van 2027 gepresenteerd. Om het spektakel te verbeteren, de veiligheid te vergroten en de snelheid iets terug te brengen is besloten om de aerodynamica te beperken, terwijl de inhoud van de motorblokken wordt teruggebracht van 1000 naar 850cc. Deze veranderingen hebben echter wel tot zorgen geleid dat de MotoGP-motoren onder de nieuwe reglementen mogelijk langzamer zijn dan de aangepaste productiemotoren in het WK Superbikes. Die zorgen zijn echter ongegrond, zo maakt FIM-president Jorge Viegas duidelijk. Ook het WK Superbikes kan namelijk in de komende jaren op nieuwe regels rekenen.

"We willen de MotoGP natuurlijk behouden als top en de Superbikes... dat zouden productiemotoren met enkele veranderingen moeten zijn. Twee jaar geleden zijn we ook begonnen met het veranderen van de reglementen in het WK Superbikes. Er zullen heel, heel snel dingen gaan gebeuren, maar op een manier dat we een verschil houden tussen MotoGP en Superbikes", legt Viegas uit waarom de MotoGP ook in 2027 sneller blijft. "We praten met alle fabrikanten. We hebben nog altijd meer merken in Superbikes dan in MotoGP. Er wordt geweldig werk verricht en er komt een gemeenschappelijke oplossing."

Hoeveel sneller is de MotoGP?

Kijkend naar de huidige situatie is inderdaad te zien dat de MotoGP qua snelheid de absolute top van de motorsport is. Er zijn zeven circuits op de MotoGP-kalender die dit jaar ook bezocht worden door het WK Superbikes en op al deze circuits is zowel het polerecord als het ronderecord in de races van de MotoGP sneller dan van het kampioenschap voor productiemotoren.

Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de MotoGP-rijders in zowel de kwalificatie als de races over dezelfde bandencompounds van Michelin beschikken. In het WK Superbikes worden de banden geleverd door Pirelli, dat speciale kwalificatiebanden én een zachtere bandencompound voor de superpolerace meeneemt. Het leidt ertoe dat het WK Superbikes op de meeste circuits ongeveer een seconde langzamer is dan de MotoGP. Om te voorkomen dat het WK Superbikes vanaf 2027 sneller is dan de MotoGP, lijkt een ingreep in het kampioenschap dus nodig.

Ronderecords MotoGP en WK Superbikes