MotoGP Silverstone: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Hoe laat is MotoGP op tv: GP van Groot-Brittannië op Silverstone

Datum: zondag 4 augustus 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië vindt plaats op zondag 4 augustus. De eerste race na de zomerpauze gaat om 14.00 uur Nederlandse tijd van start. Dat is 13.00 uur in de lokale middag. Zoals gebruikelijk in Engeland vindt de MotoGP-race vóór de Moto2-wedstrijd plaats. De voorbeschouwing van Ziggo Sport begint om 13.10 uur. Het commentaar bij de race komt vervolgens van Frank Weeink en Barry Veneman.

Ziggo-klanten kunnen de MotoGP-actie op Silverstone gratis zien via het openbare kanaal 14. Wie een andere tv-provider heeft, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft toegang tot zes extra sportzenders. Op de Select-zender is de MotoGP-race te zien.

MotoGP tijden: Silverstone 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Zaterdag 3 augustus Tweede vrije training 11.10u - 11.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 3 augustus Kwalificatie - Q1 11.50u - 12.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 3 augustus Kwalificatie Q2 12.15u - 12.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 3 augustus Sprintrace 16.00u 15.00u Zondag 4 augustus Warm-up 10.40u - 10.50u 09.40u - 09.50u Zondag 4 augustus Grand Prix 14.00u 13.00u

MotoGP gratis kijken met Ziggo Sport

In Nederland heeft Ziggo Sport de uitzendrechten voor de MotoGP. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live te volgen via deze zender. Ziggo-klanten kunnen dit vaak gratis doen via het openbare kanaal 14. Voor klanten van andere providers is een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig, een zenderpakket met zes kanalen dat 14,95 euro per maand kost. Hiermee kun je ook autosport, voetbal, tennis, golf en diverse andere sporten kijken.

MotoGP kijken met de Videopass

Een alternatief voor het volgen van de MotoGP in Nederland is de Videopass, de eigen streamingdienst van het kampioenschap. Via deze service zijn alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zowel live als on demand beschikbaar. Daarnaast biedt de Videopass achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. De verslaggeving en analyses zijn in het Engels, zonder optie voor Nederlands commentaar. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, met een optie voor livetiming voor negen euro extra.

Hoe laat is de Moto2 op tv: GP van Groot-Brittannië

Datum: zondag 4 augustus 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 15.15 uur

Start race: 15.30 uur

Zoals gebruikelijk in Engeland staat de Moto2-race ná de MotoGP op het programma. Dat heeft te maken met het tijdsverschil. De race van de opstapklasse, met Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh aan het vertrek, begint om 15.30 uur Nederlandse tijd. Dat is 14.30 uur lokaal. De voorbeschouwing van Ziggo Sport begint om 15.15 uur, een kwartier later begint de race. Het commentaar bij de livebeelden komt van Iwan van der Valk en Nigel Walraven. De race is voor Ziggo-klanten gratis te zien via het openbare kanaal 14. Wie een andere provider heeft, kan het Ziggo Sport Totaal-pakket aanschaffen voor 14,95 euro per maand.

Hoe laat is de Moto3 op tv: GP van Groot-Brittannië

Datum: zondag 4 augustus 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 12.00 uur

Start race: 12.15 uur

De raceactie op Silverstone trapt af met de Moto3-race. Collin Veijer gaat op jacht naar een goed resultaat om de tweede seizoenshelft sterk af te trappen. De race begint vanwege het tijdsverschil wat later dan gebruikelijk, namelijk om 12.15 uur Nederlandse tijd. De voorbeschouwing van Ziggo begint om 12.00 uur. Het commentaar bij het liveverslag komt van Iwan van der Valk en Nigel Walraven. Klanten van Ziggo kunnen de race gratis zien via het openbare kanaal 14.

Startopstelling MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië