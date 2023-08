MotoGP Silverstone 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Door zijn vierde overwinning van het MotoGP-seizoen 2023 te behalen in Assen begon Francesco Bagnaia met een mooie voorsprong van 35 punten op Jorge Martin aan de zomerstop. Inmiddels zijn we zes weken verder en wordt het seizoen opnieuw op gang gebracht met de Britse Grand Prix, de negende ronde van het wereldkampioenschap van dit jaar. Vorig jaar schreef de uiteindelijke wereldkampioen Bagnaia de race op Silverstone op zijn naam. Kan hij dat kunstje herhalen in 2023? Weten Martin en Marco Bezzecchi terug te slaan in de strijd om de wereldtitel en hun achterstand te verkleinen? Of staat er een verrassende winnaar op?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Groot-Brittannië

Datum: Zondag 6 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië wordt verreden op zondag 6 augustus 2023. Normaal is de zwaarste klasse de afsluiter van het weekend, maar in Silverstone komt de MotoGP direct na de Moto3. Ondanks het tijdsverschil begint de race zodoende om 14.00 uur Nederlandse tijd, al wordt er vanaf 13.10 uur al voorbeschouwd door Ziggo Sport. Om 13.55 uur wordt vervolgens geschakeld naar het liveverslag, waarbij Frank Weeink en Barry Veneman het commentaar verzorgen.

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland. Voor klanten van de kabelaar is de race te volgen via het openbare en gratis kanaal 14. Voor klanten van andere providers is de Britse GP te zien door een abonnement op Ziggo Sport Totaal te nemen, waarbij de races in Silverstone te volgen zijn via het kanaal Ziggo Sport Select. Een abonnement op het pakket van zes sportzenders kost 14,95 euro per maand.

MotoGP tijden: Tijdschema GP van Groot-Brittannië

Sessie Datum Tijden Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 4 augustus 10.45u - 11.30u 11.45u - 12.30u Training Vrijdag 4 augustus 15.00u - 16.00u 16.00u - 17.00u Tweede vrije training Zaterdag 5 augustus 10.10u - 10.40u 11.10u - 11.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 5 augustus 10.50u - 11.05u 11.50u - 12.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 5 augustus 11.15u - 11.30u 12.15u - 12.30u Sprintrace Zaterdag 5 augustus 15.00u 16.00u Warm-up Zondag 6 augustus 09.45u - 09.55u 10.45u - 10.55u GP van Groot-Brittannië Zondag 6 augustus 13.00u 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

De uitzendrechten van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in Nederland zijn in handen van Ziggo. Alle actie tijdens de Britse Grand Prix is te volgen via het openbare kanaal 14, dat gratis toegankelijk is voor klanten van Ziggo. Klanten van andere providers kunnen de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes sportzenders waarop naast motorsport ook autosport, voetbal, golf, tennis en atletiek wordt uitgezonden. De races in Silverstone zijn dit weekend te zien op de zender Ziggo Sport Select.

MotoGP kijken met de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te kunnen volgen, is de officiële streamingdienst van de sport zelf: de MotoGP Videopass. Alle trainingen, kwalificaties, sprintraces en Grands Prix van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te volgen via het platform. Ook zijn er voor- en nabeschouwingen op de races en kun je documentaires, historische races, achtergronden en persconferenties bekijken. Internationale experts verzorgen de analyses en het commentaar bij de sessies is in het Engels. Nederlands commentaar is dus niet beschikbaar. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, wie ook livetiming wil moet 148,99 euro per jaar betalen.

Moto2 live: GP van Groot-Brittannië

Datum: zondag 6 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 15.20 uur

Start race: 15.30 uur

De Moto2-race op Silverstone wordt op zondag 25 juni verreden. Normaal wordt deze wedstrijd voor de MotoGP-race afgewerkt, maar dit weekend mag de middelste klasse het weekend afsluiten. Zodoende gaat de race om 15.30 uur Nederlandse tijd van start en is die live te volgen via kanaal 14 van Ziggo. Klanten van de kabelaar kunnen deze race dus gratis bekijken. Wie abonnee is bij een andere provider, kan de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders. Na een korte voorbeschouwing begint om 15.20 uur het live verslag, waarbij Iwan van der Valk en Nigel Walraven de commentatoren van dienst zijn.

Moto3 live: GP van Groot-Brittannië

Datum: zondag 6 augustus 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-klanten en 160 voor T-Mobile-abonnees)

Start uitzending: 11.45 uur

Start race: 12.15 uur

De race-actie op Silverstone wordt op zondag 6 augustus traditiegetrouw afgetrapt met de Moto3-race. De lichtste klasse begint om 12.15 uur Nederlandse tijd aan hun race op het Britse circuit, maar om 11.45 uur begint Ziggo al met de voorbeschouwing. Om 12.10 uur wordt vervolgens geschakeld naar commentatoren Iwan van der Valk en Nigel Walraven voor het liveverslag, dat voor Ziggo-klanten te zien is via het gratis en openbare kanaal 14. Klanten van andere kabelaars kunnen de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders, waarbij de Moto3-race dit weekend wordt uitgezonden op Ziggo Sport Select.