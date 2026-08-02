MotoGP-seizoen 2027 begint op 7 maart in Thailand

In een officieel communiqué maakte de promotor van het wereldkampioenschap bekend dat voor het derde seizoen op rij de jaargang 2027 in Buriram van start gaat, met de Grand Prix van Thailand.

"MotoGP luidt een nieuw tijdperk in de koningsklasse van de motorsport in met de start van het FIM MotoGP-wereldkampioenschap 2027 tijdens de Grand Prix van Thailand, die van 5 tot en met 7 maart 2027 in Buriram wordt verreden", meldt het communiqué.

"Thailand is voor het derde jaar op rij gastheer van de eerste wedstrijd van het MotoGP-seizoen, wat het groeiende belang van het land binnen het kampioenschap en de passie van zijn steeds groter wordende schare fans onderstreept. Na het succes van de eerste races in 2025 en 2026 ontvangt Buriram opnieuw de snelste rijders ter wereld, terwijl MotoGP een nieuw historisch hoofdstuk begint", gaat het verder.

"De Grand Prix van Thailand van 2027 schrijft geschiedenis als het eerste competitieve evenement dat wordt verreden onder het nieuwe technische MotoGP-reglement voor de cyclus 2027-2031. Fans van over de hele wereld zullen het debuut van de nieuwe generatie MotoGP-machines onder raceomstandigheden meemaken, waarmee het begin van een spannend nieuw tijdperk voor deze sport wordt gemarkeerd", legt MotoGP uit.

"Voor het derde jaar op rij de openingsrace van het MotoGP-seizoen organiseren is een bewijs van de uitstekende samenwerking die we in Thailand hebben opgebouwd en van de ongelooflijke passie van de fans", legt Carmelo Ezpeleta, CEO van MotoGP Group, uit, in hetzelfde communiqué. "Buriram heeft altijd een van de beste evenementen op onze kalender geboden, waardoor het het perfecte decor is voor de lancering van het nieuwe technische tijdperk van MotoGP. De eerste race onder het reglement van 2027 markeert het begin van een nieuw en spannend hoofdstuk voor onze sport, en we zijn verheugd om deze nieuwe fase in Thailand te beginnen", voegt de bestuurder eraan toe.

"Met een gepassioneerde lokale fanbasis, faciliteiten van topniveau op het Chang International Circuit en de verwachting rond een nieuwe reglementaire cyclus is Buriram klaar om het perfecte decor te bieden voor de lancering van het MotoGP-seizoen 2027. Buriram heeft altijd een van de beste evenementen op onze kalender geboden, waardoor het het perfecte decor is voor de lancering van het nieuwe technische tijdperk van MotoGP", concludeert het officiële communiqué.

De voorbereiding op 2027 begint met de officiële test op Sepang in februari, waarna het Chang Circuit in Buriram de tweede en definitieve test voorafgaand aan de start van de jaargang voor zijn rekening neemt, twee weken voor de seizoensstart, met data die nog moeten worden bevestigd. Tussen beide evenementen in zal, zoals al gemeld werd, de Braziliaanse stad Rio de Janeiro het grote presentatie-evenement van het seizoen organiseren.