MotoGP-seizoen 2023 trapt voor het eerst sinds 2006 af in Europa

Eerder dit jaar maakte Dorna bekend dat de seizoensopener in 2023 niet in Qatar verreden zou worden. Het circuit wordt flink verbouwd, waardoor de Grand Prix later in het jaar op de kalender zal staan. De race in Losail vormde sinds 2007 de start van het MotoGP-seizoen. In 2023 trapt het seizoen af in Portugal. Deze GP staat gepland voor 24 tot en met 26 maart. Ook de laatste pre-season test wordt verreden op het Algarve International Circuit in Portimao. De data voor deze test, evenals de volledige kalender voor 2023, worden op een later moment onthuld. Komend jaar vinden in de aanloop naar het nieuwe seizoen slechts vijf testdagen plaats. Twee daarvan in Portugal, de overige drie testdagen op een nader te bepalen circuit.

“De Grand Prix van Portugal wordt het eerste evenement van het FIM MotoGP World Championship. Het schitterende Autodromo Internacional do Algarve organiseert de seizoensopener”, laat Dorna in een statement weten. “De volledige, voorlopige MotoGP-kalender 2023 wordt op een later moment bekendgemaakt, maar het eerste evenement kan al onthuld worden. Het is de eerste keer dat Portugal de eerste race van het jaar organiseert.”

Voor het eerst sinds 2006 gaat het MotoGP-seizoen van start op een Europees circuit. Het wordt pas de derde seizoensopener in Europa in meer dan dertig jaar tijd.