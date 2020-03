“MotoGP-seizoen begint niet voor juni of juli”, verwacht Ciabatti

Tijdens de seizoensopener in Qatar kwamen alleen de Moto2 en Moto3 in actie, waarna ook de evenementen in Thailand, Austin en Argentinië verplaatst werden vanwege de wereldwijde COVID-19 crisis. Volgens de huidige MotoGP-kalender gaat het seizoen op 3 mei in Jerez de la Frontera weer van start, al is dat scenario zeer onwaarschijnlijk vanwege de steeds strengere maatregelen die overheden in Europa nemen om het coronavirus in te dammen.

Ducati-topman Ciabatti ziet het dan ook somber in: “Ik hou alle statistieken nauwgezet in de gaten. Ik denk dat we snel de cijfers die we in Italië zien ook elders in Europa meemaken”, zo zei hij in gesprek met Moto.it. “Op basis van de cijfers denk ik dat het onmogelijk is om aan te nemen dat het seizoen voor juni of juli start. In China zijn op autoritaire wijze zeer strikte maatregelen getroffen: alles is in lockdown, zonder uitzonderingen. Ze kruipen nu uit het dal, na twee maanden. Met ons democratische systeem zal het nog langer duren.”

Geen zomerpauze in MotoGP

De Italiaan gaat ervan uit dat de traditionele zomerpauze net als in de Formule 1 geschrapt wordt zodat er meer ruimte ontstaat om races in te halen. “Op dit moment staat er een drieweekse pauze in juli. Als de omstandigheden het toelaten, kan er in die periode een aantal Grands Prix verreden worden. Het kampioenschap wordt compacter. Daarnaast is het mogelijk om op bepaalde circuits nog in december te racen. Ik denk dat het mogelijk is om zeventien of achttien races te verrijden, zoals tot een paar jaar geleden nog het geval was. Maar dat is allemaal theoretisch. Niemand kan voorspellen wanneer alles weer normaal wordt.”

De laatste ontwikkelingen rond corona: 09.30 uur F1 coronavirus update: Eerste rondes EK karten uitgesteld

Met medewerking van Jamie Klein