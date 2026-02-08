Zo verliep de officiële MotoGP season launch in Kuala Lumpur

Na vorig jaar een vergelijkbaar evenement in Bangkok te hebben gehouden, bracht de MotoGP dit weekend alle teams en coureurs samen in het hart van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur voor een season launch als officieuze start van het seizoen 2026.

Hoewel Singapore aanvankelijk als locatie voor de season launch was gekozen, leidden logistieke uitdagingen vanwege de korte periode tussen de testdagen op Sepang (van 3 tot en met 5 februari) en het evenement zelf ertoe dat de MotoGP uiteindelijk voor Kuala Lumpur opteerde. De stad is altijd al een populaire bestemming geweest voor het kampioenschap; meerdere teams presenteerden in het verleden hun nieuwe motor in de Maleisische hoofdstad.

De festiviteiten rond de seizoenspresentatie voor 2026 begonnen al op vrijdag, slechts één dag nadat de MotoGP-grid de eerste wintertest op het Sepang International Circuit had afgerond. Alle 2026-motoren werden tentoongesteld bij enkele van de bekendste bezienswaardigheden van Kuala Lumpur, zoals de 421 meter hoge Kuala Lumpur Tower, een icoon van de skyline van de stad sinds 1991. Later op de avond kwamen alle coureurs samen op de Permata Sapura Tower voor een fotoshoot, met de iconische Petronas Towers op de achtergrond.

Het hoofdprogramma was op zaterdagavond, waarop de MotoGP het stadscentrum transformeerde tot een stratencircuit. Voor alle elf de teams waren er tijdelijke pitboxen opgezet in de buurt van de Petronas Towers, inclusief een tijdelijke pitstraat zodat de coureurs de baan op en af konden rijden.

MotoGP Launch Foto door: Oriol Puigdemont

Na zonsondergang gingen de coureurs de straten van Kuala Lumpur op, waarbij ze wheelies en stoppies uitvoerden op een afgesloten stuk weg voor de Petronas Towers. In omgekeerde volgorde van de eindstand van vorig jaar gingen Pramac en LCR als eerste het circuit op, met Ducati als afsluiter van het evenement.

Alleen 2021-wereldkampioen Fabio Quartararo en Fermín Aldeguer ontbraken bij de showrun, terwijl Jorge Martín terugkeerde op de Aprilia RS-GP na het missen van de Sepang-test om te herstellen van een operatie. Yamaha zette Augusto Fernández in als vervanger van de geblesseerde Quartararo, terwijl Gresini in de persoon van 2025-runner-up Álex Márquez slechts één rijder inzette.

Na elke run begaven de coureurs zich naar een speciaal gebouwd podium voor Suria KLCC, een groot overdekt winkelcentrum aan de voet van de Petronas Towers. Alle coureurs spraken het publiek individueel toe, waarna ze met fans op de foto gingen. De MotoGP hield ook interviews met verschillende teambazen, onder wie de pas aangestelde mede-eigenaar van Tech3, Günther Steiner. Qua entertainment traden de lokale band DOLLA en internationale sterren PAWSA en The Script op.

Toegang tot het evenement was gratis; fans hoefden zich vooraf alleen maar te registreren en zaterdagochtend een polsbandje op te halen.

Opvallend is dat de MotoGP dit jaar het enige grote kampioenschap is met een collectieve season launch. De Formule 1 – ook eigendom van Liberty Media – koos vanwege de introductie van de nieuwe technische regels niet voor een vervolg op het succesvolle launch event van 2025 in Londen.