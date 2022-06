MotoGP schrapt training GP Japan door logistieke uitdagingen

De Russische invasie in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat er minder vrachtvliegtuigen beschikbaar zijn. Eerder dit MotoGP-seizoen leverde dat al problemen op tijdens de GP van Argentinië, waar de hele vrijdag geschrapt moest worden nadat een van de vrachtvliegtuigen met technische problemen vaststond in Kenia. Ook de oorlog in Oekraïne speelde hierbij een rol. Het vrachtvervoer naar Japanse GP, die tussen 23 en 25 september wordt verreden, zou hoe dan ook al een probleem vormen, omdat de race een back-to-back is met het Spaanse Aragon.

Om een herhaling van het scenario in Motegi te voorkomen, hebben de FIM, de vereniging van teams IRTA en promotor Dorna Sports besloten om de vrijdagochtend in Japan te schrappen. In plaats daarvan vindt de eerste vrije training 's middags plaats, terwijl de derde vrije training op zaterdagochtend wordt vervangen door VT2. Bovendien is voor de MotoGP besloten om VT1 te verlengen, waardoor de sessie 75 in plaats 45 minuten duurt. De openingssessies van de Moto2 en Moto3 blijven gewoon 40 minuten lang.

"De FIM, IRTA en Dorna Sports moeten veranderingen aan het vrijdagse schema van de Grand Prix van Japan aankondigen", leest de verklaring van Dorna. "Vanwege logistieke uitdagingen van een back-to-back met de GP van Aragon, evenals mogelijke vertragingen die veroorzaakt worden door het conflict in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de luchtvaart, is besloten om op vrijdagochtend geen trainingen te organiseren voor de MotoGP, Moto2 en Moto3. In plaats daarvan begint VT1 van de Moto3 om 13.15 uur lokale tijd (6.15 uur in Nederland), de Moto 2 om 14.10 uur en de MotoGP om 15.05 uur. Deze VT1 van de MotoGP vindt nu vrijdagmiddag plaats en is verlengd van 45 tot 75 minuten. Deze verlenging geldt alleen voor de hoogste klasse. De gecombineerde resultaten van VT1 en VT2 bepalen voor alle klassen wie doorgaan naar Q1 en Q2."

De MotoGP brengt dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer een bezoek aan Motegi. De afgelopen twee jaar kon de GP van Japan niet doorgaan vanwege het coronavirus. Het is overigens niet de eerste keer dat de vrijdagse actie in Japan niet zoals gepland door kan gaan. In 2013 werden de trainingen voor het evenement afgeblazen wegens slecht weer.