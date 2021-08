Het betekent dat er in korte tijd twee wedstrijden verreden worden op het Misano World Circuit Marco Simoncelli in Italië. Daar wordt op 19 september al de Grand Prix van San Marino gehouden, maar na de overzeese wedstrijd in de Verenigde Staten keert het kampioenschap er terug. Op 24 oktober staat er dan weer een race op Misano op het programma, al is nog niet duidelijk hoe die race precies gaat heten.

Het betekent dat de belangrijke Aziatische tour opnieuw komt te vervallen. Eerder werden de races in Thailand en Japan al geschrapt, samen met de Australische Grand Prix. Deze wedstrijden vormden in voorgaande jaren allemaal een overzeese combinatie. Omdat de coronasituatie in deze landen penibel is of er nog reisbeperkingen gelden, kiest promotor Dorna ervoor om de wedstrijden veelal op Europese bodem af te werken. Eerder werd om die reden al een tweede race op het circuit van Portimao toegevoegd.

Opvallend is dat de wedstrijd in Austin nog altijd op de kalender staat. De Texaanse stad is coronahoofdstad van Amerika, maar kan zoals het nu lijkt wel de MotoGP ontvangen. De MotoGP-kalender bevat nog altijd een optie om de Argentijnse GP dit seizoen nog in te passen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Het Mandalika Street Circuit in Indonesië staat nog als reserve op de lijst voor 2021, maar het is niet aannemelijk dat die race nog ingepast zal worden nu de andere Aziatische wedstrijden geschrapt zijn.

Voorlopige MotoGP-kalender 2021

Datum Grand Prix Circuit 28 maart Qatar* Losail 2-4 april Doha* Losail 16-18 april Portugal Portimao 2 mei Spanje Jerez 16 mei Frankrijk Le Mans 30 mei Italié Mugello 6 juni Catalonië Barcelona 20 juni Duitsland Sachsenring 27 juni Nederland Assen 8 augustus Stiermarken Red Bull Ring 15 augustus Oostenrijk Red Bull Ring 29 augustus Groot-Brittannië Silverstone 12 september Aragon Aragón 19 september San Marino Misano 3 oktober Verenigde Staten Austin 24 oktober San Marino 2 Misano 7 november Algarve Portimao 14 november Valencia Valencia Nader in te plannen Argentinië Termas de Río Hondo