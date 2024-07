De Grand Prix van Kazachstan, die halverwege juni gepland stond, moest eerder dit jaar al uitgesteld worden wegens overstromingen en een noodtoestand in de regio. Na het wegvallen van de GP van India werd het treffen op Sokol International Racetrack weer toegevoegd aan de kalender, ditmaal in het weekend van 20 tot 22 september. Motorsport.com kan echter onthullen dat de race in Kazachstan ook dan niet doorgaat, omdat de organisatoren van het evenement niet genoeg garanties kunnen leveren aan het kampioenschap.

MotoGP-promotor Dorna Sports heeft de afgelopen maanden de nodige moeite gedaan om de race nabij Almaty door te kunnen laten gaan. Er is regelmatig personeel naar Sokol International Racetrack gestuurd om de nog te verrichten werkzaamheden te versnellen. Daarbij wordt men echter gehinderd doordat het circuit in een zeer afgelegen gebied ligt, waar ook niet veel infrastructuur is.

De GP van Kazachstan is de derde race van de oorspronkelijke MotoGP-kalender voor 2024 die niet doorgaat. In een eerder stadium moest de Grand Prix van Argentinië al van de kalender gehaald worden wegens het wegvallen van de staatssteun voor het evenement, waarna India werd geschrapt wegens het niet nakomen van verplichtingen richting Dorna. Van de oorspronkelijk geplande 22 races blijven er zo nog negentien over, al heeft de MotoGP een alternatief gevonden om toch aan 20 Grands Prix te komen: er wordt een tweede Grand Prix van Qatar aan het programma toegevoegd.

Het Lusail International Circuit was al de gastheer van de openingsrace en zal tussen 20 en 22 september opnieuw de MotoGP, Moto2 en Moto3 verwelkomen. Die race wordt daarmee de aftrap van een drukke Aziatische toer, die uit twee triple-headers bestaat. Direct na de tweede GP van Qatar staan raceweekenden in Indonesië en Japan op het programma. Daarna volgt nog een triple-header die bestaat uit de GP's van Australië, Thailand en Maleisië, waarna het seizoen tussen 15 en 17 november wordt afgesloten met de GP van Valencia.

De Grand Prix van Kazachstan is intussen nog geen gelukkig leven beschoren. Vorig jaar zou de race debuteren op de MotoGP-kalender, maar kort na de seizoensstart werd het raceweekend geschrapt doordat het circuit nog niet af was. Na het uitstel van eerder dit jaar volgt nu ook in 2024 een afgelasting.