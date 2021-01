MotoGP schrapt eerste test in Maleisië na afkondigen noodtoestand

De MotoGP gaat traditiegetrouw in februari naar het Sepang International Circuit voor de eerste test na de winter. Dat zou ook dit jaar gebeuren, ondanks alle restricties die het coronavirus met zich meebrengt. De betrokken partijen hebben de afgelopen weken gewerkt aan een plan om de test zonder al te veel problemen door te laten gaan, maar desondanks werd duidelijk dat het doorgaan van de test toch op de tocht stond.

De definitieve klap kwam dinsdag toen koning Abdullah de noodtoestand in het land afkondigde. Hij deed dit op verzoek van premier Muhyiddin Yassin, die daarmee de verspreiding van het coronavirus wil voorkomen. In een verklaring laten de betrokken partijen weten: “De FIM, IRTA en Dorna Sports hebben moeten besluiten om de Shakedown Test en de officiële Sepang Test te annuleren. De pandemie, de lockdown en complicaties met betrekking tot de beide evenementen hebben ertoe geleid dat we de test, die in februari plaats zou vinden in Maleisië, niet door kunnen laten gaan.”

Het is niet duidelijk of elders nog een test ingelast kan worden, maar de tweede wintertest in Qatar staat voorlopig nog op de kalender. In de verklaring laat de MotoGP weten dat het doorgaan hiervan 'nog bevestigd moet worden'. Deze staat op de planning voor 10 tot en met 12 maart. Met de mutatie van het virus en de geldende beperkingen heeft het er alle schijn van dat de beginfase van het seizoen nog flink aangepast moet worden. De Formule 1 kondigde bijvoorbeeld dinsdag een aangepaste kalender aan voor de beginfase van het seizoen.

De noodtoestand in Maleisië geldt in eerste instantie tot 1 augustus en kan eerder beëindigd worden als de pandemie onder controle is. Het nieuws van dinsdag heeft dus nog niet direct invloed op de Grand Prix van Maleisië, die in november gehouden wordt.