MotoGP schrapt diskwalificatie voor overtreding bandenspanningsregels

Sinds de Britse Grand Prix van 2023 moeten de MotoGP-rijders zich houden aan de minimale bandenspanning die leverancier Michelin voorschrijft. Tijdens minimaal 30 procent van de ronden van een sprintrace en 50 procent van de ronden in een Grand Prix moet de bandenspanning boven dat voorgeschreven minimum zitten. De eerste overtreding leverde een waarschuwing op, de daaropvolgende overtredingen leidden tot een steeds zwaarder wordende tijdstraf. Iedere overtreding in 2024 zou echter meteen leiden tot diskwalificatie van de betreffende rijder.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat deze drastische maatregel geschrapt is voor 2024. In plaats van diskwalificatie kunnen rijders met een overtreding rekenen op een tijdstraf, die aan het einde van de race bij hun tijd wordt opgeteld. Een overtreding in de sprintrace levert acht strafseconden op, op zondag is de straf zelfs zestien seconden. De ingreep volgt nadat bandenleverancier Michelin enkele weken geleden al voor soepelere normen zorgde door de minimale bandenspanning te verlagen tot 1,8 bar voor de voorband. Hiervoor gold nog een ondergrens van 1,88 bar, wat volgens de rijders tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Wel moeten rijders nu minimaal 60 procent van de ronden van een Grand Prix boven het minimum zitten.

Michelin introduceerde in 2023 de minimale bandenspanning. Dat deed het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen, nadat er vermoedens waren dat rijders zich niet aan de regels hielden. De introductie werd in eerste instantie gepland voor de Spaanse Grand Prix in Jerez, al werd dat later uitgesteld naar de GP van Groot-Brittannië. Pas in de GP van Catalonië werd bij Maverick Viñales de eerste overtreding geconstateerd. Uiteindelijk werden meerdere rijders zelfs getrakteerd op een tijdstraf, onder wie Fabio di Giannantonio. Hij verloor in de slotrace in Valencia een podiumplaats nadat hij betrapt werd op een te lage bandenspanning.