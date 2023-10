De weersverwachting op Phillip Island geeft aan dat er zondag de nodige neerslag gaat vallen, maar ook dat het dan hard waait. Als gevolg daarvan werd vrijdag al besloten om de MotoGP Grand Prix van Australië van zondag naar zaterdag te halen, terwijl de sprintrace juist de omgekeerde weg bewandelde. De oorspronkelijk geplande sessietijden bleven grotendeels intact, behalve dat de Grand Prix niet om 6.00 uur, maar tien minuten later van start ging. Johann Zarco schreef de race op zijn naam en boekte zo zijn eerste MotoGP-zege.

Zaterdag heeft de MotoGP echter meer veranderingen doorgevoerd aan het programma, die allemaal betrekking hebben op de zondag. De voornaamste wijziging is dat de drie geplande races allemaal een uur vervroegd zijn ten opzichte van hun oorspronkelijke starttijd. Dit houdt in dat de Moto3-coureurs zondag al om 1.00 uur Nederlandse tijd (10.00 uur lokaal) op de startgrid plaatsnemen voor hun race op Phillip Island. Om 2.15 uur (11.15 uur lokaal) is het vervolgens tijd voor de Moto2-race, waarna de MotoGP-rijders om 4.00 uur (13.00 uur lokaal) aan de sprintrace beginnen. Hiervoor is gekozen om dat de weersverwachting voor later op de dag slechter is dan eerder op de dag.

Ook heeft de organisatie van de Australische Grand Prix besloten om de Moto2- en Moto3-rijders zondagochtend de kans te geven om even aan de omstandigheden te wennen. Dat gebeurt tijdens twee losse warm-ups, die normaal gesproken alleen voor de MotoGP wordt ingepland. De Moto3 begint om 8.20 uur lokale tijd (23.20 uur in Nederland) met een tien minuten durende sessie om te wennen aan de hardere wind en het mogelijke slechte weer. Na tien minuten pauze begint de Moto2 om 8.40 uur aan de warm-up, om 9.00 uur (0.00 uur in Nederland) gevolgd door de warm-up van de MotoGP. Ook de opwarmsessies van de twee zwaarste klassen duren tien minuten.