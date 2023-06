MotoGP Sachsenring 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Een week geleden heeft Francesco Bagnaia in Italië een goede slag geslagen in de strijd om de MotoGP-wereldtitel door maximale punten te scoren met zeges in de sprintrace en de Grand Prix. Daardoor is hij met 21 punten voorsprong afgereisd naar de Sachsenring, waar dit weekend de zevende ronde van het seizoen 2023 wordt afgewerkt. Vorig jaar ging Bagnaia vanuit kansrijke positie vroeg in de Duitse Grand Prix onderuit. Kan hij zich dit jaar revancheren voor die valpartij, of weet verdedigend winnaar Fabio Quartararo voor een daverende verrassing te zorgen en opnieuw te winnen?

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Duitsland

Datum: zondag 18 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring wordt op 11 juni 2023 verreden. De start van de race is om 14.00 uur en is live te zien op het openbare kanaal 14 van Ziggo Sport. Vanaf 13.10 uur wordt er voorbeschouwd op de race, waarna er om 13.55 uur geschakeld wordt naar livebeelden vanaf het circuit. Het commentaar bij de race wordt gegeven door Frank Weeink en Barry Veneman.

Ziggo heeft de uitzendrechten voor de MotoGP in Nederland. Klanten van de kabelaar kunnen de actie volgen via het gratis kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan de MotoGP-actie zien door zich te abonneren op het Ziggo Sport Totaal-pakket. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes extra sportzenders. De Duitse Grand Prix van de MotoGP, Moto2 en Moto3 is dit weekend te zien via de zender Ziggo Sport Select.

Wat kost Ziggo Sport?

Wie met Nederlands commentaar van de MotoGP-actie wil genieten, is bij Ziggo aan het juiste adres. De kabelaar zendt voor haar klanten alle races op de Sachsenring uit via het gratis kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen zich voor 14,95 euro per maand abonneren op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes sportzenders en kun je naast de MotoGP, Moto2 en Moto3 ook naar voetbal, golf, tennis, autosport en andere sportevenementen kijken.

MotoGP kijken met de Videopass

Het alternatief voor Ziggo Sport is de MotoGP Videopass, de officiële streamingdienst van de MotoGP. Alle trainingen, kwalificaties en races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te zien, met rond de kwalificaties en races ook voor- en nabeschouwingen. Internationale experts analyseren de actie op de baan en bespreken dat met de hoofdrolspelers. Daarnaast biedt Videopass ook documentaires, historische races en achtergronden aan. Nederlands commentaar is echter niet beschikbaar, want alle content en het commentaar bij de sessies is in het Engels. Een jaarabonnement op MotoGP Videopass kost 139,99 euro, met livetiming erbij komt het totaal op 148,99 euro.

Moto2 live: Grand Prix van Duitsland

Datum: zondag 18 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

De Moto2-race op de Sachsenring wordt op 11 juni 2023 verreden. De race met Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 12.15 uur en wordt live uitgezonden via kanaal 14 van Ziggo. De voorbeschouwing op de Moto2-race begint om 11.50 uur, waarna om 12.10 uur geschakeld wordt naar commentatoren Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Moto3 live: Grand Prix van Duitsland

Datum: zondag 18 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending: 10.45 uur

Start race: 11.00 uur

De race-actie op de Sachsenring begint zondag 11 juni met de Moto3-race, waarin de Nederlander Collin Veijer aan de start staat. Ook deze wedstrijd wordt uitgezonden op het openbare kanaal 14 van Ziggo. De voorbeschouwing op de race begint om 10.45 uur en een kwartier later wordt het startsein gegeven, waarbij Iwan van der Valk en Nigel Walraven de beelden van commentaar voorzien.