Marco Bezzecchi – 14e met 55 punten (1 podium)

VR46 staat dit seizoen voor het eerst met een volledig team op de MotoGP-grid. Het tweede zitje naast Luca Marini ging naar Marco Bezzecchi. De Italiaan stond in de Moto2-klasse nog niet bekend als dé absolute toprijder, maar komt wel als een betrouwbare coureur uit de Rossi-stal. Toch is hij de enige die na een aanpassingsperiode van een paar races al daadwerkelijk een trofee in ontvangst heeft mogen nemen. In Assen werd hij op overtuigende wijze tweede en hield hij racewinnaar Francesco Bagnaia de hele race op scherp.

“Ik heb ontzettend veel geleerd in de eerste helft van het seizoen”, zegt Bezzecchi als Motorsport.com hem vraagt naar de eerste seizoenshelft. “Er is nog veel meer te leren, maar het begrip van de banden en de elektronica is nu al veel beter dan aan het begin van het seizoen. Het managen van de banden is een ander thema. Waar ik nog de meeste moeite mee heb, is het remmen bij het ingaan van de bocht, dat is een plek waar je een enorm verschil kunt maken.”

“Barcelona is de enige race waar ik een steek heb laten vallen, verder heb ik steeds geleerd”, gaat Bezzecchi verder. “Ik heb samen met mijn crew-chief Matteo [Flamigni] een excel-sheet waar we na elk weekend onze leerpunten opschrijven, de lijst is nu al heel erg lang. Dat is heel goed.” Een cijfer op zijn tussenrapport? “Ik zou mezelf een 6,5 geven, misschien verdien ik een 7 maar tot nu toe vind ik het een 6,5.”

Fabio di Giannantonio – 20e met 18 punten (1 pole-position)

Ineens stond hij daar in Mugello met een nieuw horloge in zijn hand, de beloning voor het behalen van een pole-position. Vanuit Q1 knalde hij enkele gerenommeerde namen uit het wiel en was hij ook in het tweede deel de snelste. Het had alles te maken met de lichte regen en de kennis die de poulain van wijlen Fausto Gresini had opgedaan in de eerdere sessie. Het was een lichtpuntje in een soms moeizaam debuutseizoen, zegt ‘Diggia’. “Aan het begin zou ik mezelf een 3 uit 10 gegeven hebben, maar daarna ging het stukken beter. Over het algemeen durf ik mezelf wel een 7 te geven, dat was ook mijn gemiddelde cijfer op school. Hopelijk kunnen we in de tweede helft naar een 8 of 8,5 gaan.”

Waar zit de moeilijkheid in het leren kennen van de MotoGP? Di Giannantonio noemt het indelen van de weekends een van de belangrijkste punten: “Wanneer moet je pushen en welke banden gebruik je dan? Ook fysiek heb ik een enorme stap gemaakt, ik kan nu meer op techniek dan op kracht rijden en dat helpt enorm om beter te rijden. Op technisch vlak hebben we de motor niet heel erg aangepast, maar een paar dingen helpen wel om meer comfort te vinden.”

Fabio di Giannantonio had in Mugello zijn eerste MotoGP-pole te pakken in misschien wel de moeilijkste omstandigheden voor een rookie. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Darryn Binder – 21e met 10 punten

Eerlijk is eerlijk, van Darryn Binder werd in zijn debuutseizoen niet veel verwacht. De coureur had niet bepaald een indrukwekkende erelijst opgebouwd en kwam rechtstreeks vanuit Moto3 naar het hoogste niveau. Dat hij na elf races gelijk staat met teamgenoot en MotoGP-routinier Andrea Dovizioso zegt meer over die laatste dan over Binder. Afgezien van Fabio Quartararo kan geen van de Yamaha-rijders iets uitrichten met de M1, nochtans de motor die tot voor kort als meest geschikte geacht werd voor rookies. Nu is dat de Ducati. Binder scoorde al in zijn tweede optreden punten na een heerlijk gevecht met zijn oudere broer Brad.

Zelf is Binder zeer tevreden over zijn debuutseizoen tot nu toe: “Als ik mezelf een cijfer moet geven, is het een solide 8 op 10. Dat geef ik mezelf omdat het echt een hele grote stap is geweest van Moto3 naar MotoGP. Er zijn momenten geweest dat we het echt niet slecht gedaan hebben. Natuurlijk heb ik in sommige races veel problemen gehad en heb ik een paar crashes gehad. Maar ik heb mezelf wel elke keer verbeterd. Er zijn een paar weekenden geweest waar ik het een beetje kwijt was, zoals in Le Mans. Dan duurt het even voordat je het weer op de rit hebt.”

Darryn Binder denkt dat sommige mensen zijn stap van Moto3 naar MotoGP hebben onderschat, maar de Zuid-Afrikaan geniet met volle teugen van zijn avontuur. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Onderschatting van de stap van Moto3 naar MotoGP ligt vaak op de loer, zegt Binder. “Het lijkt er soms op dat mensen het vergeten, maar het is een grote stap geweest. Je doet soms iets goed en je verwacht daar dan op door te kunnen gaan, maar soms moet je een stap terug doen om alles onder controle te krijgen en dan kun je weer een stap naar voren zetten. […] Je wilt het zo graag, maar soms moet je je bedenken dat het een grote stap geweest is. En in de MotoGP sta je op een seconde en ben je nergens. Ik betrap me er zelf soms ook op dat ik te veel wil.”

Remy Gardner – 23e met 9 punten

In lijn met de KTM-fabrieksrijders hadden ook de beide rookies van KTM Tech3 een moeilijke start van het seizoen. De RC16 was in feite langzamer dan voorgaande jaren en een gebrek aan ervaring in het Tech3-team hielp niet. Remy Gardner zat zo nu en dan als een dood vogeltje achter de tafel om de media toe te spreken, maar kort voor de zomerstop kreeg hij een opsteker. "Zijn we al over de helft?", zegt hij met een lach als ondertekende hem vraagt naar de eerste helft van het seizoen. "Godzijdank zijn we over de helft", zucht hij even later. Het is symbolisch voor de eerste races van de Moto2-wereldkampioen.

Remy Gardner constateert met een zucht dat de eerste helft van het seizoen erop zit: "Het was zwaar." Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

“Zwaar”, reageert hij vervolgens als hem gevraagd wordt naar de eerste seizoenshelft. “Eerlijk gezegd hebben we niet gescoord zoals we hoopten. Als je alles in perspectief plaatst en kijkt naar het gat met de fabrieksrijders, dan hebben we het de afgelopen races vrij aardig gedaan. Ik ben blij met de achterstand die we hebben, die wordt kleiner. Zij zitten al drie seizoenen in deze klasse, dus daar kan ik wel tevreden over zijn.” Ondanks de moeilijkheden met de KTM heeft Gardner wel het idee dat hij steeds meer thuis is op de RC16. “Er is veel veranderd, ik ken de motor nu veel beter”, gaat de Aussie verder. “We hebben een redelijke basis gevonden, alles is iets comfortabeler. We benutten het maximale van de banden wanneer we kwalificaties rijden.”

Raul Fernandez – 24e met 5 punten

Raul Fernandez is momenteel de laatste coureur in de WK-stand die punten gehaald heeft. Eigenlijk is het geen moment rustig geweest in de relatie tussen de Spanjaard en KTM. De rijder had eigenlijk helemaal geen trek in een MotoGP-zitje bij de Oostenrijkers, maar het management van KTM bleek weer eens onnavolgbaar en maakte plots bekend dat Fernandez voor het team zou rijden. Fernandez maakte dit seizoen soms een onverschillige indruk en presteren was lastig. “Het eerste deel van het seizoen is moeilijk geweest, ik ben vaak gevallen en dat past niet echt bij mij”, zegt hij. Sinds Barcelona marcheert het beter bij de coureur die tot dat moment tegen de limiet zat van de RC16. “Op een bepaald moment konden we ook niet echt meer verbeteren, de laatste races gaat het stuk beter. Het team werkt heel goed om nog een stap te maken. Als we dit kunnen doorzetten, dan kunnen we zeker nog een stap maken in de tweede helft van het seizoen.”

Met de broodnodige ervaring en motivatie is Fernandez zo aan de zomerstop begonnen, al moest hij in Assen opgeven door problemen met arm pump. “De ervaring die je hebt, neem je mee. Met de motor alleen kun je niks, je moet de banden begrijpen en leren over de elektronica. De ervaring is heel belangrijk en dat maakt alles makkelijker tijdens het weekend. Op dat vlak zijn we stukken beter geworden.”

De eerste seizoenshelft van Raul Fernandez was niet eenvoudig. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images