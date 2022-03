MotoGP-rookies 2022: Wie is Raul Fernandez?

Raul Fernandez (23 oktober 2000, Madrid) is de eerste coureur die in deze eeuw geboren is en zijn debuut maakt in de MotoGP. Hij is daarmee logischerwijs de jongste coureur op de grid. Hij heeft echter al een duidelijke reputatie opgebouwd, die hem niet overal even geliefd maakt. Het verhaal begint als de jonge Fernandez vier jaar oud is. Zoals zoveel latere Grand Prix-coureurs begint het met een minibike. Het kan de jonge Raul niet echt bekoren: “Het kon me eerlijk gezegd niet veel schelen”, zegt hij in een interview. “Ik viel steeds van de motor en besloot dat ik het niet langer wilde doen.”

Zeuren om een hond

Een paar jaar later zet Fernandez de helm weer op, maar nog altijd koestert hij niet echt interesse in de racewereld. “Ik zeurde bij mijn moeder dat ik graag een hond wilde hebben”, zegt hij in 2018. “Ik vroeg het wel duizend keer, maar ze kwamen met een motor. Toen ben ik de hond vergeten.” Fernandez groeit, net als zijn vier jaar jongere broertje Adrian, op met Marc Marquez. Hij is op dat moment de nieuwste Spaanse Grand Prix-sensatie en geldt als een inspiratiebron voor vele Spaanse jongeren om ook op de motor te stappen. “Jullie kunnen dat ook”, zegt vader Fernandez als Raul en Adrian kijken naar de races van Marquez. De Portugese Grand Prix van 2010 is een populair voorbeeld, weet Fernandez nog: “Hij reed na een crash van de laatste plek naar de overwinning.”

Hij is elf jaar als hij zijn eerste races rijdt en daarna gaat het hard. Hij skipt een paar kampioenschappen en rijdt in 2014 zijn eerste races in het WK Junior Moto3, waar hij in 2016 zijn eerste overwinning boekt. Tussendoor rijdt hij in 2015 en 2016 een dubbel programma in de Red Bull Rookies, waar hij voor volle tribunes op het TT Circuit beide races wint. Hij eindigt dat jaar op de derde plek in de Rookies Cup. In de twee seizoenen daarna ligt de focus weer volledig op het WK Junior Moto3, het voorportaal van de Grand Prix-paddock. Na een moeilijk seizoen in 2017, deels door het materiaal van Mahindra en crashes, komt de coureur in 2018 aan de oppervlakte.

Hij wint drie races, staat nog eens vier keer op het podium en is in de andere wedstrijden niet uit de top-tien weg te slaan. Met een voorsprong van maar liefst 77 punten wordt hij overtuigend kampioen en ligt de weg naar het wereldkampioenschap vrij. “Ik had het dit jaar al heel goed kunnen doen in het wereldkampioenschap, maar nu ben ik nog beter voorbereid”, zegt hij na het winnen van de juniorwereldtitel in Moto3. “Ik wil graag wereldkampioen worden, nu wil ik winnen in Moto3 en Moto2, maar nog het liefst in de MotoGP. Dat is mogelijk. Ik zie Mir en Quartararo in de MotoGP, dan kan ik het ook.”

Raul Fernandez kent in 2019 een weinig succesvol jaar bij Aspar Moto3

Er spreekt een duidelijke vorm van bravoure uit de taal van Fernandez, iets wat hem ook wel eens in de weg zit. In de Grand Prix-paddock ziet men dat Fernandez in potentie een groot talent is, maar het komt er in 2019 niet bepaald uit. De top-tien klasseringen zijn op een hand te tellen en datzelfde lukt met de uitvalbeurten niet. Het huwelijk met Aspar, het team waarmee hij een jaar eerder nog kampioen werd, loopt op de klippen. De hoge heren van KTM en Red Bull hebben het talent in Fernandez echter gespot en kiezen ervoor hem onder hun hoede te nemen. Fernandez komt te rijden in het Moto3-team van Aki Ajo, de talentenbegeleider.

Niet geheel verrassend wordt 2020 het jaar van de doorbraak, ondanks dat het coronavirus wat dat betreft roet in het eten gooit. Pas in juli gaat het seizoen van start. Fernandez is een vaste klant in de top-tien, maar het duurt tot de Grand Prix van Aragon voor hij een podium kan pakken. Het slot van het seizoen is succesvol. In de Grand Prix van Europa, gehouden op het circuit van Valencia, pakt Fernandez zijn eerste overwinning. Een week later is hij op hetzelfde circuit derde. Ook op het Algarve International Circuit in Portugal maakt hij een sterke indruk. De laatste zege van 2022 is een prooi voor hem.

Daarmee komt Fernandez op een splitsing in zijn loopbaan. Met zijn 1,77 meter is hij een van de grotere coureurs in de klasse voor lichtgewichten en dat kost tijd. Met de komst van Pedro Acosta is er geen plek meer voor hem bij het Moto3-team, Ajo heeft naast Remy Gardner echter nog wel een plek in het Moto2-team. Het blijkt de opmaat naar een van de meest fascinerende seizoenen uit de recente Moto2-geschiedenis.

Rivaliteit met Gardner

Fernandez heeft snel de omschakeling gemaakt naar de zwaardere motor. Al in de derde race van het seizoen zegeviert hij. Hij werpt zich op als de grootste concurrent van Gardner in de titelstrijd. De twee vechten menig duel uit, maar de titelstrijd wordt op twee cruciale punten beslist. Gardner dwingt Fernandez op de knieën in Duitsland. Een crash is het gevolg van te hard pushen in de beginfase. Nul punten voor de Spanjaard. Het tweede incident volgt tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Fernandez gaat fier aan leiding terwijl Gardner zijn eerste echt moeilijke weekend heeft. Op een onbewaakt moment glijdt het voorwiel van de Spanjaard weg en eindigt hij in de grindback. Gardner bouwt zijn voorsprong verder uit en pakt de wereldtitel enkele weken daarna in Valencia.

Desalniettemin kan Fernandez klinkende cijfers overleggen in zijn Moto2-debuutjaar, hoewel hij stevig baalt van het missen van de wereldtitel. Hij beschuldigt KTM Ajo er zelfs van dat ze zijn progressie hebben willen voorkomen. Een uitbarsting in de media is Fernandez niet vreemd, ook als het gaat om zijn contract met KTM. Yamaha zat achter hem aan, maar KTM heeft een helder contract met een dikke ontsnappingsclausule. Die wil men bij Yamaha niet betalen. Fernandez wil wel weg, maar kan niet. En dus ligt de nabije toekomst van Fernandez - tegen zijn zin in - bij KTM Tech3 Factory Racing. De verwachtingen zijn op basis van de tests en het recente verleden hooggespannen. Is Raul Fernandez de nieuwe Spaanse sensatie? We gaan het snel weten.

Remy Gardner (87) pakt de wereldtitel in Valencia, Raul Fernandez blijft met lege handen achter. De beide coureurs komen elkaar in 2022 weer tegen bij Tech3 KTM.