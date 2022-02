MotoGP-rookies 2022: Wie is Moto2-kampioen Remy Gardner?

Remy Gardner (24 februari 1998, Sydney) is de oudste van twee kinderen uit een klassieke motorsportfamilie. De vader van Remy doet bij de meeste mensen wel een belletje rinkelen: Wayne Gardner, de wereldkampioen 500cc uit 1987. Dankzij zijn vader werd de motorsport Remy met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Hij maakte zijn eerste meters op de crossmotor, op zijn tiende kwam de overstap naar de dirt tracks waar veel van zijn landgenoten ooit zo succesvol mee waren. Naast vader Wayne begon het ook voor Mick Doohan, Troy Bayliss en Casy Stoner allemaal op de onverharde banen. Remy kreeg begeleiding van zijn vader en werd gezien als een groot talent. Hij werd in 2010 opgepikt door Honda Australië en reed in die hoedanigheid ook het NSF-kampioenschap.

Niet de klassieke 'motorcrossvader'

Het werd zijn eerste uitstapje naar Europa. Op het circuit van Albacete deed hij mee aan de wereldfinale van het NSF100-kampioenschap. Hij werd 29ste. In eigen land werd hij wel kampioen in een klasse waar hij het tegen leeftijdsgenoten op moest nemen. Op dertienjarige leeftijd ging hij in Spanje wonen om een carrière na te jagen in het meest competitieve motorsportland ter wereld. Inmiddels is Gardner er alweer ruim twaalf jaar woonachtig, tegenwoordig onder de rook van Barcelona. Waar de meeste vaders zich nauwgezet bemoeien met de carrières van hun zoon, is dit voor Gardner en zijn vader Wayne anders. “Het heeft voor- en nadelen”, zegt junior over het hebben van een succesvolle motorcoureur als vader. “Het goede is dat hij weet wat er gaande is. Het slechte is juist dat mensen denken dat ik doordat ik zijn zoon ben, meer druk voel.” Vader Gardner is niet bij alle races aanwezig en dat is iets waar Remy wel mee kan leven.

In 2014 waagde Remy Gardner zich voor het eerst in het WK. Een succes werd het niet bepaald.

Eenmaal in Spanje gevestigd sluit hij zich aan bij teams die uitkomen in het Spaanse kampioenschap, het voorportaal van het wereldkampioenschap. Zijn debuut in dat wereldkampioenschap volgde in 2014. Drie races reed hij op een KTM-machine. Een jaar later werd hij opgepikt door het CIP-team. Het werd geen succes. “Het was verschrikkelijk in Moto3, dat jaar scoorde ik maar één punt”, zegt Gardner daarover. Na een jaar in het Europese Moto2-kampioenschap kwam hij toch weer terug in de MotoGP-paddock, maar ook dat verliep niet meteen op rolletjes. “Ik had in Moto2 niet hetzelfde materiaal als de anderen en dat was voor mij heel lastig”, doelt Gardner op zijn tijd bij Tech3, waar hij op de Mistral 610 reed. Qua resultaten was het kommer en kwel, maar met de kennis van nu heeft het Gardner veel gebracht: “Die vreselijk moeilijke jaren hebben gezorgd dat ik mentaal en fysiek heel sterk ben op de motor. Dat speelt allemaal een rol.”

“Remy heeft de moeilijke weg bewandeld om tot dit punt te komen”, zegt landgenoot Jack Miller. In 2019 kreeg Gardner bij SAG Racing weliswaar beter materiaal tot zijn beschikking, hij was naar eigen zeggen niet klaar om voor de prijzen mee te doen. “Ik maakte fout na fout, het was voor het eerst dat ik echt snel kon zijn. Het was een nieuwe ervaring, ik moest aan mezelf werken en dat is heel aardig gelukt.” Aan het eind van 2020 behaalde Gardner zijn eerste Grand Prix-overwinning. In de beslissende wedstrijd op het circuit van Portugal was hij Luca Marini de baas. Het bleek de opmaat naar een kampioensjaar.

“Zijn talent werd nooit op de goede manier ingezet”

Bij Aki Ajo’s KTM-juniorteam kon Gardner zich verder ontwikkelen. Of zoals zijn vader het noemt: “Hij heeft zijn kennis en talent verder verfijnd. Remy heeft veel talent, maar het werd nooit op de goede manier ingezet. Aki heeft ervoor gezorgd dat hij op mentaal vlak de goede dingen doet.” Wat volgde was een intens seizoen waarin hij het meer dan eens op moest nemen tegen Raul Fernandez, die verrassend sterk voor de dag kwam. Gardner scoorde tot dat moment vier overwinningen en zeven podiums, hij had een aardige voorsprong te pakken. Er leek geen vuiltje aan de lucht, totdat Gardner zijn enige nulscore van het seizoen pakte in Amerika. Die miskleun zorgde ervoor dat Gardners voorsprong gereduceerd werd tot slechts negen punten.

In Misano kwam hij vervolgens niet verder dan de zevende stek, maar belangrijker was dat teamgenoot Fernandez op mysterieuze wijze onderuitging en dure punten liet liggen. Een mysterie was ook de crash van Gardner op een van de trainingsdagen in Portimao, waar de voorlaatste ronde van het Moto2-kampioenschap gehouden werd. De Aussie reed achter op een andere coureur en kwam zwaar ten val. De exacte blessure werd verzwegen, maar duidelijk was dat Gardner met pijn moest rijden. Later bleek het te gaan om enkele gebroken ribben. Desondanks pakte hij de volle pont, een overwinning in de race. De druk lag daardoor in de laatste wedstrijd bij Fernandez, die moest winnen om nog aanspraak te maken op de titel. Dat deed hij, maar Gardner had genoeg aan de tiende plaats om wereldkampioen te worden.

Tekst loopt door onder de foto

Remy Gardner en Raul Fernandez proosten na weer een 'een-tweetje'. Voor de schermen zijn de coureurs professioneel, maar onder het oppervlak borrelde een intensie rivaliteit.

Het contract bij Tech3 KTM was intussen allang getekend voor een overstap naar de MotoGP. Ook daar treft hij Fernandez weer, met wie hij een aardige rivaliteit heeft opgebouwd. Gardner moet in theorie goed passen bij de MotoGP-klasse. Dat is niet alleen op te maken uit de resultaten van 2021, maar ook aan het gestel van Gardner. Hij is vrij groot en zijn stijl past bij de manier waarop de RC16 gereden moet worden. “Ik ben apetrots”, zegt vader Gardner. “De motor is wat groter en dat past bij zijn stijl, hij is zelf ook een grote kerel. Hij gaat dat goed doen, dat weet ik zeker.”

De komende dagen stellen we ook de andere MotoGP-debutanten van 2022 voor.