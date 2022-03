MotoGP-rookies 2022: Wie is VR46-talent Marco Bezzecchi?

Marco Bezzecchi (12 november 1998, Rimini) is de afgelopen jaren meer dan eens vergeleken met Slash, de bekende gitarist van Guns ’n Roses. Ook werd hij wel eens langs de meetlat gelegd met – en dat is meer in het straatje van de motorsport – wijlen Marco Simoncelli. Wat betreft de prachtige bos krullen kunnen we die vergelijking zeker volgen, maar Bezzecchi heeft ook met Simoncelli gemeen dat ze beide lid zijn (geweest) van de VR46 Academy. SuperSic was de eerste VR46-coureur die de MotoGP haalde, Bezzecchi is de nieuwste. “Die vergelijking met Sic is vleiend voor mij”, zegt Bezzecchi daar in 2021 over. “Ik vind dat ik een geluksvogel ben. Hij was een geweldige rijder, een prachtig persoon en hij heeft veel voor de sport gedaan. Ik ben blij dat ik hem herinner, ik hoop dat ik niet alleen zijn haar kan nadoen maar ook zijn snelheid op de baan.”

Marco Bezzecchi en zijn team voor de start van de Grand Prix van Oostenrijk in 2016.

De professionele loopbaan van Bezzecchi begint stormachtig. In 2014 debuteert hij in het Italiaanse Moto3-kampioenschap en wordt direct tweede in het kampioenschap. Een jaar later topt hij dat met gemak. Met maar liefst zeven overwinningen pakt hij de titel. Hij combineert de seizoenen erna het Junior WK Moto3 met enkele optredens in het Moto3-wereldkampioenschap. Hij wordt dat jaar ook opgepikt door de VR46-opleiding, waar hij sindsdien aan verbonden is. Hij begint zijn WK-carrière in Moto3 bij het CIP-team en grijpt nipt naast de titel van beste rookie. Een jaar later wordt hij gestald bij PruestelGP, waar hij de geboekte progressie ook in de praktijk laat zien. Hij staat maar liefst negen keer op het podium en wint drie keer. De Italiaan neemt het op tegen Jorge Martin, maar de Spanjaard is een maatje te groot.

Vrachtwagenreparaties

Bezzecchi mag in 2019 overstappen naar Moto2, hij doet dat met Red Bull KTM Tech3. Het debuutjaar in Moto2 verloopt moeizaam. Slechts viermaal eindigt hij in de punten. Het heeft onder meer te maken met het feit dat KTM in de ontwikkeling van de machine een fout gemaakt heeft, maar de Italiaan heeft ook moeite met de aanpassing op het zwaardere materiaal. Met zwaar materiaal heeft Bezzecchi overigens wel ervaring. Hij is de zoon van een garagehouder in Rimini, die gespecialiseerd is in vrachtwagens. “Ik heb altijd een fascinatie gehad voor vrachtwagens en mechanisatie, ik heb wel een paar zomers bij hem gewerkt”, aldus Bezzecchi. Daar is weinig tijd meer voor sinds hij actief is voor de VR46-formatie. “We trainen praktisch elke dag, maar er zijn ook tal van andere activiteiten die we met het team doen.”

Bezzecchi traint dus veel met de VR46-mannen, maar in 2020 komt er voor hem ook een plek bij het team waar Valentino Rossi zijn naam aan heeft ontleend. Bij dat team krijgt hij de beschikking over Kalex-materiaal. Bezzecchi maakt flinke stappen. In de tweede Jerez-race pakt hij zijn eerste podium. Een controversiële overwinning volgt in de Grand Prix van Stiermarken. Daar wordt Bezzecchi verslagen door zijn voormalig Moto3-rivaal Martin, maar een track limits-overtreding komt de Spanjaard duur te staan. Het is voor Bezzecchi een kickstart van een sterke campagne. Afgezien van twee uitvalbeurten staat de man uit Rimini twee keer op de hoogste trede van het ereschavot, nog eens vier keer staat hij op het podium. Het is genoeg voor de vierde plek in het kampioenschap.

‘Best of the rest’

De personele problemen bij Aprilia zorgen ervoor dat het merk begint te shoppen in de Moto2-klasse, maar niemand vindt de RS-GP goed genoeg om een ‘vroege’ overstap naar de MotoGP te wagen. Ook Bezzecchi niet. Aprilia toont serieuze interesse, maar de VR46-coureur wil nog een seizoen voor de wereldtitel in Moto2 gaan. Een logische gedachte op dat moment, maar achteraf is het ook een gemiste kans. Zeker gezien de progressie die het team in 2021 boekte.

Marco Bezzecchi op het TT Circuit in 2020.

Bezzecchi zet zijn zinnen op de wereldtitel, maar verslikt zich in Remy Gardner en Raul Fernandez. Die twee steken er gedurende het Moto2-seizoen met kop en schouders bovenuit. Het regelmatig scoren van top-vijfs en podiums is niet genoeg met de knallers van Aki Ajo. Wat resteert is een gevecht voor de derde plek in het klassement. En dat lukt.

Het duurt tot laat in het seizoen voordat Bezzecchi bevestigd wordt bij het MotoGP-team van Valentino Rossi, waar hij de teamgenoot wordt van Luca Marini. Dat heeft niet met zijn prestaties te maken, maar wel met de situatie rond de schimmige sponsordeals. Het geduld wordt beloond.

Bezzecchi maakt dit seizoen met de Ducati GP21, die hij de namen Maria en Anna gegeven heeft, zijn debuut in de MotoGP.