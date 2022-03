MotoGP-rookies 2022: Wie is Fabio di Giannantonio?

Met een vader als motorliefhebber zit er voor kleine Fabio di Giannantonio (10 oktober 1998, Rome) maar één ding op. Hij is nog maar een kleuter als zijn vader hem voor het eerst meeneemt op de motor. “Een vreemd verhaal”, omschrijft Di Giannantonio zijn kennismaking een paar jaar geleden. “Mijn vader was een groot motorfan, maar toen ik klein was bewoog hij de motor met zijn armen terwijl ik erop zat. De motor gleed en hij probeerde het te corrigeren door gas te geven.” Echt enthousiast wordt Di Giannantonio daar overigens niet van: “Het geluid maakte me echt bang, ik wilde nooit weer op een motor zitten.”

Het kan verkeren. Op vijfjarige leeftijd komt Fabio op een minibike te zitten en dat ging beter. “Ronde na ronde na ronde, langzaam maar zeker kreeg ik er plezier in. Daarna ben ik gaan racen.” Het talent ontwikkelt in de jaren daarna, in 2014 volgt zijn debuut in het nationale Moto3-kampioenschap van Italië. Ook is hij dat jaar al geselecteerd voor de Red Bull Rookies Cup, een van de belangrijkste juniorklassen in de MotoGP-pyramide. De echte talenten komen in die klasse altijd bovendrijven en dat is ook zo in het geval van Di Giannantonio. Het duurt tot de zomer voor hij zijn eerste Rookies Cup-podium behaalt in Brno. Aan het eind van het seizoen voegt hij er nog een derde plaats aan toe in Aragon. Met een seizoen vol top-tien klasseringen komt hij tot de achtste plaats in de eindstand.

Een seizoen later is hij nog succesvoller. Met startnummer 21 eert Di Giannantonio zijn grote held Troy Bayliss, van wie hij een groot fan is. Di Giannantonio staat in de eerste helft van de Rookies Cup-jaargang maar liefst vijf keer op het podium, twee daarvan zijn overwinningen. Zijn belangrijkste tegenstander dat jaar? Bo Bendsneyder. De beide coureurs vechten heel wat duels uit, maar de Rotterdammer trekt aan het langste eind. Di Giannantonio moet genoegen nemen met de tweede plaats in het kampioenschap, maar zijn doel is bereikt.

Voor eeuwig verbonden aan Gresini

Hij debuteert aan het eind van het jaar bij het Moto3-team van Fausto Gresini, de man waar hij veel aan te danken heeft en de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld heeft in zijn ontwikkeling. Het heeft ook een keerzijde. Di Giannantonio kan te weinig doen voor school en er wordt zelfs gedreigd om hem van de opleiding af te zetten. Vanaf dat moment is het doel simpel: professional worden. En dat lukt. Al in zijn zevende Moto3-optreden staat ‘Diggia’ op het podium. Op het circuit van Mugello moet hij de overwinning laten aan Brad Binder, Francesco Bagnaia kan hij wel achter zich houden. Met nog eens twee podiums in zijn debuutseizoen is hij direct een van de favorieten voor het seizoen erna. Hij verbetert zich wel degelijk, maar delft het onderspit tegen een sterke generatie coureurs. Joan Mir pakt de wereldtitel. Di Giannantonio staat vijf keer op het podium, maar moet nog even wachten op zijn eerste overwinning.

Tekst loopt door onder de foto

Fabio di Giannantonio (links) op het podium met Brad Binder en Francesco Bagnaia.

Die volgt in 2018 op het circuit van Brno, waar hij een paar jaar eerder ook zijn eerste Red Bull Rookies-podium pakte. Opnieuw moet hij opboksen tegen een groot talent, Jorge Martin deze keer. De Spanjaard pakt de wereldtitel met grote voorsprong. Di Giannantonio blijft een aantal sterke landgenoten voor en sluit het seizoen af met de tweede plaats. Het is voor de Italiaan ook het moment om te kijken naar de volgende stap, maar Gresini heeft in Moto2 geen plek voor de jongeling. Het team zet Sam Lowes in, maar heeft geen tweede motor op het tweede niveau.

Di Giannantonio verkast naar SpeedUp in Moto2, maar onderhoudt warme banden met de Gresini-familie. Bij SpeedUp is hij de opvolger van Fabio Quartararo, die dat jaar succesvol debuteert in de MotoGP. In een door Kalex gedomineerde klasse komt de man uit Rome sterk voor de dag. Hij scoort halverwege het seizoen zijn eerste podium, opnieuw in Brno gevolgd door nog een succesje in Misano.

Waar Di Giannantonio voorheen steeds progressie boekte, rijdt hij in 2020 tegen de figuurlijke muur. Hij staat weliswaar tweemaal op het podium, maar zijn seizoen wordt gekend door wisselvalligheden en crashes. Een verklaring is er niet echt, maar het zijn opmerkelijke cijfers. In de beginfase van het uitgestelde seizoen eindigt Di Giannantonio maar liefst vijf keer op rij buiten de punten. Hij herpakt zich met een podium in Catalonië, maar in Aragon gaat het weer mis met een uitvalbeurt. Een tweede plek een week later ten spijt, Diggia sluit het seizoen af met drie uitvalbeurten.

De breuk met SpeedUp is een feit, belangrijker is de hereniging met Gresini. De terugkeer is in de steigers gezet door teambaas Fausto Gresini, die al jaren een zwak had voor de coureur. Gresini komt begin 2021 te overlijden door het coronavirus. Het team gaat door. Dat Di Giannantonio tijdens de Grand Prix van Spanje zijn eerste Moto2-overwinning pakt voor Gresini, maakt ontzettend veel emoties los.

Tekst loopt door onder de foto

Fabio di Giannantonio viert zijn eerste Moto2-overwinning in Jerez, een emotioneel moment.

Opnieuw is Di Giannantonio niet de stabiele kracht die hij in zijn Moto3-jaren was, maar het talent van de rijder is onmiskenbaar. Aprilia wilde hem wel hebben in de MotoGP, maar Fausto Gresini had zijn poulain op dat moment al vastgelegd. Het team kwam na een jarenlange samenwerking met Aprilia weer op eigen benen te staan met materieel van Ducati. Het is voor Diggia de kans van zijn leven, maar hij staat daarmee ook symbool voor het levenswerk van Gresini.

Zondag staat Di Giannantonio voor het eerst aan de start in een MotoGP-race. Zijn doel: Fausto Gresini trots maken.