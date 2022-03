MotoGP-rookies 2022: Wie is Darryn Binder?

Met de komst van Darryn Binder (21 januari 1998, Potchefstroom) staat er nog een koppel broers aan het vertrek in de MotoGP. Na de families Marquez en Espargaro volgt de jongste Binder de weg van broer Brad, die al twee seizoenen in de MotoGP achter de rug heeft. Van de huidige grid is Darryn Binder de meest onverwachte debutant in 2022, maar ook de coureur die tot nu toe in zijn loopbaan het minste bewezen heeft. Dat maakt zijn positie er op voorhand niet makkelijker op, maar hoe is het zover gekomen?

Net als zijn oudere broer Brad zat Darryn al op jonge leeftijd op de motorfiets. Vanuit Zuid-Afrika werden de verrichtingen van de grootste motorsporthelden al op jonge leeftijd gevolgd. Nadat Brad eerst de oversteek maakte naar Europa om in de Red Bull Rookies Cup te acteren, deed Darryn dat in 2013. In dat eerste seizoen stelde hij enkele top-vijf klasseringen veilig en dat bleek een goede basis om door te groeien. Een jaar later pakte hij wat meer punten in het kampioenschap, maar echt stappen maken richting het podium en het halen van overwinningen bleek er niet in te zitten.

In 2015 kreeg Binder desalniettemin de kans zich op het wereldtoneel te bewijzen. Hij deed dat met een Mahindra van het Outox Reset Drink Team. Geen bekende renstal en dat bleek ook in de prestaties. Hoewel Binder met zijn oudere broer in dezelfde klasse reed, kwam ze elkaar zelden tegen. Darryn bivakkeerde steevast in de achterhoede, zijn beste resultaat was de zestiende plaats. Hij bleef puntloos, maar in 2016 liep het al beter.

Terwijl Brad de wereldtitel dominant binnensleepte, crashte Darryn in de eerste fase van het seizoen regelmatig. De eerste punten haalde hij tijdens de Grand Prix van Catalonië, waar hij op de twaalfde plek eindigde. Laat in het seizoen deed hij er nog eens drie puntenfinishes bij. Eenmaal, op Phillip Island, schuurde hij tegen het podium aan. Hij moest genoegen nemen met de vierde plaats, maar het was het eerste teken dat Binder wel degelijk een rol van betekenis zou kunnen spelen.

In 2017 werd Darryn Binder steeds constanter, maar hij had moeite aansluiting te krijgen met de toprijders.

Een flinke blessure hield hem in 2017 lange tijd aan de kant, maar hij evenaarde zijn tot dan toe beste resultaat in Moto3 en was constanter. Ondanks de gemiste races door een flinke blessure, eindigde hij op de negentiende plaats in het kampioenschap. Een jaar later kwam hij onder de vleugels van Aki Ajo te rijden bij het Ajo KTM-team, hij was daar de opvolger van Bo Bendsneyder. Opnieuw was het een lastig seizoen en het duurde tot de Grand Prix van Japan voordat hij zijn eerste podium pakte. In die race op het circuit van Motegi eindigde hij op de derde plaats.

Na een jaar was het huwelijk met KTM alweer afgelopen, de Zuid-Afrikaan stapte over naar CIP. Daar begon hij ondanks een teleurstellende Grand Prix van Qatar sterk aan het seizoen. Hij eindigde op de tweede plaats in Argentinië, maar in Moto3 bleek het lastig om constant te presteren. Binder was betrokken bij verschillende controversiële momenten en had het lastig om vooraan mee te doen. Hij stond na die race in Argentinië ook niet weer op het podium.

'Divebomb Darryn'

Het doorbraakjaar volgde in 2020 waar hij – opnieuw met CIP Green Power – een aanval kon doen op de wereldtitel. Het door corona gehinderde seizoen begon pas in juli en Binder kende niet bepaald een vliegende start. Met twee nulscores in de eerste races was het kampioenschap meteen uit het zicht verdwenen, maar Binder herpakte zich daarna wel met constante finishes in de top-tien. Hij greep de overwinning in een chaotische Grand Prix van Catalonië, gevolgd door een tweede plek in de Grand Prix van Aragon. Met nog eens vier top-tien resultaten kwam Binder tot het beste seizoen uit zijn carrière: hij werd achtste. De coureur had inmiddels een reputatie opgebouwd als coureur die van ver kon komen om inhaalacties te plaatsen. Hij kreeg daardoor niet voor niets de bijnaam Divebomb Darryn.

In 2021 volgde de overstap naar het team van Johan Stigefelt, de teammanager van Petronas Sprinta Racing. Bij dat team had hij bovendien een clausule om in 2022 de overstap te maken naar een hogere klasse. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, begon Binder met twee podiumplekken aan het seizoen. De hoop om mee te doen om de wereldtitel vervaagde met drie achtereenvolgende nulscores. Eenmaal in Italië herpakte hij zich met maar liefst elf achtereenvolgende puntenfinishes.

Het goede werk van de Zuid-Afrikaan werd echter tenietgedaan door zijn beslissende rol in het Moto3-kampioenschap in 2021. In de slotronde van de Grand Prix van de Algarve reed hij Dennis Foggia ondersteboven. Foggia crashte en verloor daarmee de wereldtitel aan Pedro Acosta. Binder kreeg veel over zich heen en werd ook door de wedstrijdleiding aangewezen als schuldige. Hij kreeg een diskwalificatie achter zijn naam.

Darryn Binder voor Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta, die hij laat in de race een dienst bewees door Dennis Foggia overhoop te rijden.

De controverse viel bijna samen met het nieuws dat Binder de overstap zou maken naar de tweede MotoGP-formatie van Yamaha. Petronas kondigde haar vertrek aan als hoofdsponsor van het team en de Moto2-operatie van Razlan Razali’s team kwam daardoor ten einde. Binder kon dus niet opstappen naar het tweede niveau, maar kwam door contractverplichtingen direct bij de MotoGP-formatie. Een voordeel voor de nieuwe RNF Yamaha-formatie is dat hij een behoorlijke financiële injectie in het team brengt en dat is nodig ook.

Bij RNF Yamaha werkt Binder met teammanager Wilco Zeelenberg. “Darryn is heel krachtig en er zit een goede kop op, je brengt hem niet snel van de wijs”, zegt de teammanager. “Hij is qua puur talent iets minder dan bijvoorbeeld een Fabio Quartararo, maar de verschillen zijn niet groot. We geloven dat we hem op de juiste manier kunnen helpen zodat hij een competitieve toekomst in de MotoGP tegemoet gaat. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, het is een flinke uitdaging om zover te komen.”