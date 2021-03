MotoGP-rookies 2021: Wie is Enea Bastianini?

Drie jaar en drie maanden oud was Bastianini toen hij voor het eerst op een motor stapte. Met een minibike verkende hij de limieten al op jonge leeftijd en dat heeft hem ver gebracht. De Italiaan reed de jaren erna in nationale kampioenschappen en debuteerde in 2013 in de Red Bull Rookies. Dat jaar nam hij het onder andere op tegen Jorge Martin, die tweede werd in het kampioenschap. Ook MotoGP-wereldkampioen Joan Mir en de Nederlandse coureur Scott Deroue reden dat jaar in de talentencup van het energiedrankenmerk. Bastianini schreef twee races op zijn naam en werd daarmee vierde in het kampioenschap. Aan het eind van dat jaar werd hij 16 en mocht hij de overstap maken naar het wereldkampioenschap.

Onder de vleugels van Gresini

Hij deed dat met de betreurde teambaas Fausto Gresini in de Moto3-klasse. Bastianini maakte indruk in zijn debuutseizoen met maar liefst drie podiums. Een jaar later stapte Gresini over naar motoren van Honda en bleef Bastianini bij het team. Aan het begin van het jaar deed hij mee om de wereldtitel, maar Bastianini kwam ondanks zes podiumplaatsen (waaronder zijn eerste overwinning) op de derde plaats terecht. Een jaar later herhaalde dat scenario zich. Opnieuw stond hij zes keer op het podium, nu was het goed voor een tweede plaats in de titelstrijd. Brad Binder was dat jaar de dominante man in het veld.

De twee seizoenen erna zat Bastianini steeds wel bij goede teams, maar hij wist dit niet om te zetten in goede resultaten die hem een wereldtitel opleverden. Op dat moment kwam ook het besef dat de man uit Rimini de lichtste klasse in de Grand Prix-paddock ontgroeid was en werd het tijd voor de volgende stap. Op de zwaardere Kalex-machine van Italtrans Racing kon Bastianini zijn rijstijl ook verfijnen. Zeker na de komst van Triumph als motorleverancier moesten coureurs hun stijl veranderen om vooraan mee te doen.

Doorbraak in Tsjechië

In zijn eerste seizoen op het tweede niveau maakte Bastianini niet bepaald een verpletterende indruk, maar met name in Tsjechië liet Bastianini zien dat hij toch wel degelijk een serieuze kandidaat zou worden. Hij begon als achttiende aan de race op Brno en vocht zich in de eerste ronden in rap tempo naar voren. Op racetempo wist hij vervolgens gaatjes naar voorgangers dicht te rijden en in de laatste ronde had hij voldoende leven in de achterband om de derde plaats over te nemen. Daar werd duidelijk dat Bastianini niet alleen een vechter is, maar dat hij ook lange tijd zijn banden kan sparen om in het tweede deel van de race toe te slaan. Een onderbelicht thema, maar iets wat ook in 2020 weer regelmatig van pas kwam.

Dat was zijn kampioensjaar. Met een paar indrukwekkende overwinningen trok hij de titel naar zich toe, al wist hij de titelstrijd pas in zijn voordeel te beslissen na een intense race. Bij Ducati had men genoeg gezien. Ongeacht of hij de wereldtitel zou winnen, zagen de hoge heren van Ducati wel heil in Bastianini. Ze boden hem een contract aan en hij is voor komend seizoen gestald bij Esponsorama Avintia Racing, een team dat normaal gesproken in de achterhoede bivakkeert. Op de Ducati GP19 kan hij zich echter in de relatieve luwte ontwikkelen en zijn draai vinden op de Desmosedici. Op papier zou de motorfiets goed bij de rijder Bastianini moeten passen, al blijft dat in de praktijk altijd afwachten. “Ik heb mijn stijl na de eerste dag volledig omgegooid omdat ik de achterkant te veel liet glijden. Je hebt op de MotoGP-machine meer controle over het accelereren en daar heb ik een grote stap mee gemaakt”, zei Bastianini na zijn eerste dagen op de GP19.