MotoGP-rookies 2020: Wie is Brad Binder?

Brad Binders liefde voor de motorsport begon al voordat hij het zich kon herinneren. Samen met zijn vader Trevor keek hij vanaf de bank naar de eerste successen van ene Valentino Rossi. Twee jaar na de geboorte van de Zuid-Afrikaan pakte Rossi zijn eerste wereldtitel in de 125cc-klasse. Binder heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de Italiaan zijn grote held was. Afgelopen jaar zaten de twee naast elkaar tijdens de pre-event persconferentie, kort na het nieuws dat Binder in 2020 debuteert op het hoogte niveau. In 2020 staan ze samen op de grid. Binder voor zijn eerste seizoen, Rossi wellicht voor zijn laatste.

Enfin, het verhaal van Binder. Het was al redelijk vroeg duidelijk dat de Zuid-Afrikaan het ver zou schoppen. Binder won in 2011 de Red Bull Rookies Cup en werd eveneens opgenomen in ‘de familie’ van het energiedrankenmerk. Onder de vleugels van Aki Ajo maakte de coureur al vlieguren in de 125cc-klasse, voordat de Moto3-formule een jaar later definitief geïntroduceerd werd. Het was vallen en opstaan voor Binder, die pas in zijn derde seizoen echte progressie liet zien. Hij pakte in 2014 twee podiumfinishes, een jaar later ging hij nog wat stappen vooruit en eindigde hij als zesde in het wereldkampioenschap. Toch was het nog altijd wachten op die eerste overwinning.

In 2017 debuteerde Binder als Moto3-kampioen op het tweede niveau

Die kwam in 2016 tijdens de Grand Prix van Spanje, maar in de tests en drie races daarvoor had Binder al aangetoond dat hij een serieuze klant voor de wereldtitel was. In de eerste zeven races van het seizoen stond hij iedere keer op het podium en na het eerste dagsucces in Jerez volgden nog twee overwinningen in Frankrijk en Italië. Daardoor lag er een aardige basis voor het kampioenschap. Met nog eens vier overwinningen in de tweede helft van het seizoen was de titelstrijd voortijdig beslist. Al in Aragon kroonde hij zich tot kampioen waarna de focus verlegd werd naar de Moto2-klasse.

Op het tweede niveau kwam de Zuid-Afrikaan al iets eerder aan succes. Nog voor het eind van zijn debuutseizoen had hij de eerste succesjes te pakken. Met tweede plaatsen in Australië en Maleisië begon de rijder zijn draai te vinden in de klasse. In 2018 werd de coureur gerekend tot de favorieten van de titel en op basis van een aantal races was dat ook zeker mogelijk. Binder kwam tot drie overwinningen en presteerde behoorlijk constant, maar de titel ging toch aan zijn neus voorbij. Hij moest genoegen nemen met een derde plaats in de eindstand.

In 2019 ging de Moto2-formule op de schop en dat heeft Binder waarschijnlijk de wereldtitel gekost. KTM kwam met een machine die niet goed genoeg was om vooraan te vechten, het duurde tot de Dutch TT tot Binder zijn eerste podiumfinish te pakken had. Op dat moment was zijn achterstand al dusdanig groot dat hij aangewezen was op een flinke inhaalrace. Ondanks die tegenvallende reeks aan het begin van het seizoen werkte Binder met afstand zijn meest imposante seizoen af in de Moto2-klasse. In totaal pakte hij vijf overwinningen, hij bereikte daarnaast nog vier keer het podium. Mede-rookie Alex Marquez had de titel reeds op zak, maar in de laatste race kwam Binder tot op drie punten van de Spanjaard.

Binder doet na zijn voorlopig laatste Moto2-optreden nog een debriefing met de engineers.

Het was ook voor het machtsvertoon al duidelijk dat Binder afstevende op een carrière in de MotoGP. Binnen de KTM-familie is hij een van de grootste talenten. Aanvankelijk werd de coureur vastgelegd door KTM Tech 3, maar er kwam bij het Oostenrijkse merk een stoelendans op gang toen Johann Zarco zijn contract inleverde. Niet de meer ervaren Miguel Oliveira, maar Binder ging rechtstreeks naar het fabrieksteam. Daar krijgt hij de kans zich dit jaar aan de zijde van KTM-nestor Pol Espargaro te bewijzen en contractverlenging veilig te stellen voor de jaren erna. Binder kent het DNA van KTM als geen ander en is met zijn spectaculaire stijl de uitgesproken coureur voor een zitje in het fabrieksteam. Wat ons betreft een blijvertje, maar dat zal hij dit seizoen zelf moeten bewijzen.

De prestaties van Brad Binder