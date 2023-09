MotoGP-rivalen benoemen grote kracht van Bagnaia in 2023

Na het behalen van de wereldtitel in 2021 is Francesco Bagnaia in rap tempo op weg naar zijn tweede opeenvolgende kampioenschap. In Oostenrijk won hij voor de derde keer dit jaar zowel de sprintrace als de Grand Prix, waarmee hij zijn voorsprong in de titelstrijd halverwege het seizoen heeft uitgebreid tot 62 punten. Vorig jaar stond hij op hetzelfde moment nog 91 punten achter, nadat hij al vijf keer onderuit was gegaan. Ook dit jaar heeft Bagnaia op zondag al drie nulscores genoteerd, evenals een uitvalbeurt in een sprintrace. Verder is hij echter vrijwel foutloos geweest in de eerste seizoenshelft, waarmee hij de inconsistentie van zijn concurrenten afstraft.

In de aanloop naar de GP van Catalonië hebben enkele rivalen zich uitgesproken over waar de kracht van Bagnaia dit jaar ligt. Zowel Jorge Martin als Marco Bezzecchi benadrukte dat de Ducati-coureur met name ijzersterk is op de remmen. "Hij wint!", grapte Martin, om daarna op serieuze toon verder te gaan. "Het is niet een ding, maar veel verschillende zaken. Soms ben ik ergens iets beter, soms is hij iets beter op andere plekken. Normaal is hij heel sterk met remmen. Ik kom dichter bij, maar op dat vlak is hij ongelofelijk." Bezzecchi stemde daar mee in. "Uiteindelijk is het niet altijd hetzelfde. Er zijn circuits waar hij in iedere bocht het verschil maakt, op andere circuits soms maar in één of twee bochten. Maar in de basis gebruikt hij zijn motor fantastisch bij het remmen en insturen."

Aleix Espargaro wijst intussen naar een andere factor waarmee Bagnaia het verschil maakt: de kennis van hoe ieder facet van het Ducati-project werkt. "Hij heeft zeker de beste motor en hij heeft een goed team om zich heen. Hij weet dat en de manier waarop hij tijdens een weekend werkt, met een voorzichtige vrijdag en het rustig opbouwen, komt door zijn kennis van het project", vermoedde de Aprilia-coureur, die in Silverstone de overwinning opeiste door Bagnaia in een rechtstreeks duel te verslaan. "Hij arriveert op zondag met de kennis dat alles perfect is en hij racet daardoor alsof hij thuis rustig op de bank zit. Dat is het beste gevoel." Achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez is het eens met dat oordeel over Bagnaia, die inmiddels zestien Grands Prix heeft gewonnen voor Ducati en daardoor alleen Casey Stoner nog voor zich duldt op de ranglijst met meeste zeges voor de fabrikant. "Ik ben het volledig met Aleix eens, het draait vooral om het moment. Hij kan wel de beste motor of de beste groep om zich heen hebben, maar het draait om het pakket: motor, coureur en het team in zijn garage", weet Marquez uit ervaring. "Ze hebben een goede modus gevonden en de sfeer is goed. Dat maakt het makkelijker, je gaat sneller en het gaat eenvoudiger. In het verleden heb ik dat meegemaakt en het is heel prettig, dus ik hoop dat hij ervan geniet."

De lezing van Espargaro en Marquez wordt bevestigd door Bagnaia zelf, die lovend is over het werk van zijn team Ducati. Ook het feit dat hij de informatie van de zeven andere Ducati's op de MotoGP-grid in zijn voordeel kan gebruiken helpt hem wat dat betreft. "Waar ik me ten opzichte van vorig jaar heb verbeterd is snelheid en consistentie", zegt de Italiaan. "Ik voel me geweldig bij dit team. Iedere keer beginnen we niet in de beste situatie, maar het team geeft mij waar ik om vraag en dat maakt mijn werk veel eenvoudiger. Er zijn acht rijders met dezelfde motor en dat kan mij helpen om te begrijpen waar sommige coureurs het beter doen dan ik. Er zijn veel dingen die ons helpen te verbeteren. Maar de hoofdreden is dat ik me geweldig voel bij dit team en op deze motor."