MotoGP GP van Maleisië

MotoGP-rijders voeren druk op in laatste poging Qatar Grand Prix te vermijden

Motorsport.com begrijpt dat de meerderheid van de MotoGP-rijders een brief heeft gestuurd naar de promotor van het kampioenschap, waarin zij hun eis herhalen dat de serie zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het bieden van de verzekeringsdekking en garanties die nodig zijn om naar Qatar te reizen.

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 06:59

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Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De spanningen tussen de meerderheid van de MotoGP-coureurs en de organisatoren van het kampioenschap hebben dit weekend in de paddock van Sepang een nieuw hoogtepunt bereikt, terwijl de reis naar Qatar snel dichterbij komt. De race van volgende zondag stond oorspronkelijk gepland voor medio april, maar werd uitgesteld na het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël aan de ene kant, en Iran aan de andere kant. Hoewel de vijandelijkheden zijn afgenomen in vergelijking met de eerste maanden van het conflict, blijft instabiliteit in de hele regio een punt van zorg en kan de mogelijkheid van nieuwe aanvallen in de komende dagen niet worden uitgesloten. Zeker nu de Amerikaanse president Donald Trump, die dinsdag de midtermverkiezingen tegemoet gaat, bij het conflict betrokken is.

Nadat ze al hadden aangegeven terughoudend te zijn om naar Lusail af te reizen, versterkte de meerderheid van de coureurs hun positie door tijdens de Grand Prix van Australië van vorige week een document in te dienen bij MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), de houder van de commerciële rechten van het kampioenschap.

Motorsport.com heeft vernomen dat het document, onderschreven en ondertekend door driekwart van de grid, vijf voorwaarden schetste waaraan MGPSEG zou moeten voldoen om hun deelname veilig te stellen. Daartoe behoorden een evacuatieplan voor al het paddockpersoneel, evenals levens-, repatriërings- en medische verzekeringen om elke eventualiteit te dekken mocht de crisis escaleren.

Motorsport.com heeft vernomen dat dit laatste punt nu centraal staat in het geschil. Terwijl MGPSEG volhoudt dat al deze garanties door de Qatarese regering zijn verstrekt, willen de coureurs dat de organisatoren van het kampioenschap daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen.

Nu beide partijen weigeren toe te geven, lijken de coureurs zich er steeds meer bij neer te leggen dat ze op Lusail zullen moeten racen. Voordat ze die uitkomst accepteren, hebben ze echter nog één laatste poging gedaan om de druk op te voeren.

Vrijdagmiddag kwamen ze opnieuw bijeen voor een vergadering in de kantoren van de communicatieafdeling van Yamaha, waar ze overeenkwamen nog een brief op te stellen waarin ze hun standpunt bevestigen en eisen dat MGPSEG als garant optreedt als voorwaarde voor hun bereidheid om naar Doha af te reizen.

De brief werd verstuurd naar vertegenwoordigers van MGPSEG en de teams, en bevatte een deadline: tenzij ze zondag om 16.00 uur een schriftelijke bevestiging zouden ontvangen dat het kampioenschap verantwoordelijkheid zou nemen voor elke eventualiteit in Qatar, bleef hun intentie om niet af te reizen overeind.

Zondagochtend om 11.00 uur kwamen de teammanagers bijeen met Carmelo en Carlos Ezpeleta, respectievelijk CEO en adjunct-directeur van MGPSEG. Tijdens die vergadering was de

boodschap die aan de teams werd overgebracht opnieuw gericht op hun contractuele verplichtingen tegenover het kampioenschap.

Het zijn de teams, en niet de coureurs, die contractueel aan het kampioenschap gebonden zijn, en zij zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun coureurs deelnemen aan de betreffende evenementen.

Van alle MotoGP-fabrikanten en -teams was Yamaha zondag als enige nog niet bevestigd voor deelname in Qatar. Het interne beleid van de Japanse fabrikant bevat een clausule die zijn werknemers verbiedt naar conflictgebieden te reizen. In de komende uren moet het bedrijf uit Iwata beslissen of het die beperking in dit specifieke geval voor zijn MotoGP-divisie buiten werking stelt.

De verschillende vergaderingen van de coureurs suggereren dat ze niet eensgezind genoeg zijn om de impasse met de leiding van het kampioenschap te winnen. Althans, tot nu toe niet.

Motorsport.com heeft vernomen dat de groep van vijf coureurs die in Australië met de meerderheid brak door de reis naar Qatar te steunen, in Maleisië inmiddels is teruggebracht tot slechts drie.

Het valt nog te bezien hoe openlijk de coureurs hun standpunten uiten zodra de Grand Prix van Maleisië voorbij is, en of ze besluiten hun intenties met betrekking tot de volgende race openbaar te maken, individueel of collectief.

In dat opzicht zijn alle coureurs gewaarschuwd voor de mogelijke financiële en sportieve gevolgen van het niet verschijnen op Lusail.

Hoewel de reglementen niet specifiek ingaan op zo'n scenario, gezien het ontbreken van enig precedent, heeft Motorsport.com vernomen dat de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) over een kader beschikt op basis waarvan zij passende sancties kan opleggen.

"Elke ongerechtvaardigde afwezigheid kan aanleiding zijn voor actie van de FIM", zei een woordvoerder van MGPSEG tegen Motorsport.com.

Dat laat de deur open voor een breed scala aan mogelijke straffen, die vanuit sportief oogpunt kunnen variëren van het aftrekken van kampioenschapspunten tot schorsing voor een of meer van de resterende ronden.

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- Het Motorsport.com-team

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