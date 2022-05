MotoGP-rijders willen een basisloon: "En recht op bescherming"

Tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission op vrijdag brachten MotoGP-rijders hun contractuele kwetsbaarheid ter sprake bij Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta. Het was een reactie op het plotselinge ontslag van Romano Fenati bij Moto2-renstal SpeedUp. Hij werd na slechts zes races aan de kant gezet door “een gebrek aan ontwikkeling”. De economische gevolgen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat constructeurs en satellietteams hun rijders voor een appel en een ei willen vastleggen. Sanchez, die voorafgaand aan het plotselinge vertrek van Suzuki nog onderhandelde over een nieuw contract voor Joan Mir, zegt dat rijders een minimumloon horen te krijgen.

“Dit is big business”, zegt Sanchez. “Het is wat mij betreft net als tennis, voetbal en andere grote sporten. De mensen die de sterren van deze sport zijn, moeten ook onderdeel worden van de business. En de MotoGP-rijders zijn de sterren in deze wereld. Ik denk dat zij het verdienen… Ik weet niet of Dorna of de fabrikanten het moeten doen, maar er moet in ieder geval een basisloon komen. Ze hoeven echt niet het salaris van Marc Marquez te betalen, maar er moet een minimumloon komen omdat ze met hun levens spelen. Dat vergeten mensen vaak, maar deze jongens zetten hun leven elk weekend op het spel. Sommige jonge rijders tekenen hoe dan ook, of ze nu voor 100.000 euro moeten rijden of voor helemaal niets, ze tekenen toch wel.”

Naast een basisloon voor coureurs, werd er in de meeting met Ezpeleta ook gesproken over de kwetsbare situatie waarin rijders verkeren als een team ze eruit wil werken. Er is momenteel geen samenwerkingsverband van rijders zoals dat er in de Formule 1 wel is. Ook is er geen comité dat de contracten op waarde kan schatten en in juridisch perspectief kan zetten.

“We hebben gesproken over een minimumloon, maar het heeft weinig invloed op de fabrieksteams”, zei Aleix Espargaro. “Alle fabrieksrijders staan hierachter, maar bij de privéteams riskeren de rijders hun leven nog meer dan wij. Daar moet een zeker respect voor zijn. Iedereen was in de Safety Commission vrij boos over wat er met de rijder in Moto2 gebeurde. We hebben geen enkele bescherming. Als je het contract met je team wilt opzeggen, kun je niets anders gaan doen omdat je onder contract staat. Maar de teams kunnen doen wat ze willen. Dat is niet eerlijk. Het is eerlijk dat de teams een verbond hebben waarin ze sterk staan, maar wij hebben als rijders helemaal geen bescherming. Dat is niet eerlijk.”