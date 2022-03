Rijders verdeeld over inzet nieuwste tech-innovatie in MotoGP

Het holeshotapparaat deed aan het eind van 2018 voor het eerst zijn intrede in de MotoGP toen Jack Miller het gebruikte. Het systeem is sindsdien gebruiksgoed geworden in de topklasse van de motorsport, in eerste instantie puur als hulpmiddel bij de start. Later werd het ontwikkeld tot een systeem dat gedurende de rondjes ook gebruikt kan worden. In eerste instantie was het mogelijk de achterkant van de motor te laten zakken, sinds de wintertesten van dit jaar heeft Ducati ook de mogelijkheid om de voorkant te laten zakken.

Het betekent dat de andere MotoGP-fabrikanten opnieuw in de achtervolging moeten, zoals ze dat ook moesten toen Ducati het holeshotapparaat introduceerde. De veiligheid van het apparaat staat al langer ter discussie en logischerwijs zijn de andere fabrikanten op zoek naar een reden om het systeem te verbieden. Het onderwerp stond donderdag op de agenda bij een bespreking van de MSMA, het verbond van MotoGP-fabrikanten. Naar verluidt zijn vijf fabrikanten (Ducati uitgezonderd) tegen het gebruik van het systeem. De Grand Prix Commission gaat nu stemmen over het onderwerp.

Gevraagd naar de veiligheid van de verstelbare rijhoogte, was alleen Ducati-coureur Francesco Bagnaia een uitgesproken voorstander: “Ik hoef alleen maar op de knop te drukken om het systeem te activeren, voor mij is het geen probleem.” Andere rijders waren tegen, waaronder MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo: “In 2019 moest je de startprocedure nog inschakelen, moest je de launch control aanzetten en kon je vertrekken. Nu moet je heel veel zaken uitvoeren waarmee je kunt winnen, maar het is wat mij betreft toch te veel.”

Suzuki MotoGP-coureur Joan Mir voegde toe dat de circuits steeds kleiner worden nu de snelheden steeds verder oplopen. Marc Marquez sloot zich bij die lezing aan: “Het is iets waar we in de toekomst zeker van af moeten”, aldus de zesvoudig wereldkampioen. “Dat heb ik vorig jaar al gezegd toen ik terugkeerde na mijn blessure, maar ik denk dat de rijders hierover samen moeten komen. De fabrikanten pushen altijd voor meer snelheid en zeker met het holeshotapparaat heb je meer grip aan de voor- en achterkant, je gaat sneller. Het is nog lastiger om te activeren dan de startprocedure. We winnen er voor de show niets mee. Het is op een prototype motor wel handig, maar het betekent niets voor straatmotoren. De aerodynamica kan ik wel mee leven, maar de holeshotsystemen hebben we niets aan. We moeten de grindbakken nog groter maken, we komen nog sneller aan bij de bochten en moeten harder remmen omdat we later kunnen remmen. Het is voor de toekomst onnodig om hiermee door te gaan.”

Aprilia-coureur Maverick Viñales was het eens met zijn collega’s, maar noemde ook een voordeel: “In de acceleratie is het veiliger, je hebt bijvoorbeeld bochten op sommige circuits waar de muren bij het uitkomen van de bochten heel dichtbij zijn”, aldus Viñales. “Met de lagere rijhoogte blijft de motor zeker aan de voorkant beter op de grond plakken, maar het zijn wel veel zaken die we tijdens het rijden moeten doen. Voor de start en de acceleratie is het handig.”