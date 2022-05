Door de coronacrisis van de afgelopen jaren en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zijn constructeurs een stuk voorzichtiger geworden met het uitgeven van hun geld. Coureurs hebben daarom problemen om contracten te sluiten voor de komende periode. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de machteloosheid van rijders in de lagere klassen, die door teams als een speelbal gebruikt worden. Zo werd Romano Fenati na de Grand Prix van Spanje ontslagen bij zijn team SpeedUp. Het team gaf “een gebrek aan ontwikkeling” op als reden voor de breuk.

Het onderwerp stond vrijdagavond op de agenda tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission, waarbij ook Dorna Sports-voorman Carmelo Ezpeleta aanwezig was. “De meeste rijders, vooral die in Moto3 en Moto2, zijn machteloos in een dergelijke situatie”, vertelt een bron, die bij de meeting aanwezig was. “Rijders in die klassen hebben geen schijn van kans wanneer het team besluit om het contract te verbreken. In de meeting van de Safety Commission hebben we dat besproken met Carmelo. Wanneer een team haar rijder wil ontslaan, dan kan dat gewoon. Maar wanneer een rijder uit zijn contract wil lopen, dan mogen ze dat niet.”

In het gesprek met de Dorna CEO lag de focus ook op de contracten die coureurs aangeboden krijgen, waarin ze voor veel minder geld moeten tekenen terwijl ze naar eigen zeggen wel wekelijks hun leven op het spel zetten. De laatste tijd komen er steeds meer berichten dat coureurs bijzonder lage aanbiedingen krijgen. Aprilia heeft Aleix Espargaro een contract aangeboden met een waarde die minder is dan zijn huidige salaris. Suzuki bood oud-wereldkampioen Joan Mir, voordat het de stekker uit het project trok, een nieuw contract aan waarin hij maar liefst een derde van zijn huidige salaris zou gaan verdienen. Ook zijn er andere rijders die onder het ‘minimum’ rijden, zegt deze bron. “Toen Fabio Quartararo de stap naar de MotoGP maakte, tekende hij een contract voor 80.000 euro en dat zijn de bedragen die sommige rijders nu ook krijgen.”

Ezpeleta heeft in de bijeenkomst ook zijn kant van het verhaal gegeven en benadrukte dat fabrikanten zich in een moeilijke situatie bevinden door de pandemie en de oorlog. Hij vroeg om geduld van de rijders en noemde daarbij ook het vertrek van Suzuki als teken van de huidige instabiliteit. “De MotoGP is een show en een belangrijke business, er is veel geld mee gemoeid en de rijders zijn de clowns in het circus”, gaat de bron verder. “We begrijpen de huidige situatie, maar we kunnen niet voor niks racen.”

Tijd voor een rijdersvakbond?

De MotoGP-rijders hebben zich in de strijd tegen de machthebbers van de sport nooit kunnen verenigen. Dit in tegenstelling tot de Formule 1, waar coureurs de Grand Prix Drivers Association hebben. Wellicht is dit het moment om tot een dergelijke vakbond te komen. “We hebben nooit een echte leider gehad die het belangrijk genoeg vond om een rijdersvakbond op te richten”, zegt Pol Espargaro. “Natuurlijk was Valentino Rossi de man om dit te doen, het is vaak besproken, maar hij heeft nooit de stap naar voren gezet.”