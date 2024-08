Van de 22 rijders op de huidige MotoGP-grid hebben er tien de Spaanse nationaliteit, terwijl er zes Italianen op de grid staan. Bijna driekwart van de rijders komt dus uit een van deze landen en dat is Dorna-topman Carmelo Ezpeleta een doorn in het oog. Hij heeft in een recent interview geopperd om het aantal deelnemers uit één land te beperken. "De besten zouden erbij moeten zijn, maar het is eenvoudiger om beter te worden als je Italiaans of Spaans bent. Het zou moeten zijn zoals bij de Olympische Spelen: drie Amerikanen mogen deelnemen en als je de vierde Amerikaan bent, mag je niet gaan, zelfs als je beter bent dan deelnemers uit andere landen", zette Ezpeleta uiteen.

Het opzienbarende voorstel van de CEO van Dorna Sports om paal en perk te stellen aan het aantal MotoGP-deelnemers uit één land is in ieder geval niet goed gevallen bij een flink aantal huidige rijders, zo blijkt uit een rondvraag van Motorsport.com. "Hoeveel Britten rijden er wel niet in de Formule 1?", vraagt Raúl Fernández zich af. De Trackhouse-rijder, die zijn contract recent met twee jaar heeft verlengd, denkt dat Spanjaarden en Italianen profiteren van de sterke kampioenschappen die in deze landen voor jonge rijders worden georganiseerd. "In Spanje is het heel moeilijk. Persoonlijk heb ik gezien dat er hard wordt gewerkt en dat het veel moeite kost om de MotoGP te bereiken, zonder de opofferingen van de familie te vergeten."

Fernández denkt ook dat de MotoGP-fabrikanten weinig voelen voor zo'n ingreep. "Als je bijvoorbeeld naar Honda gaat en ze vertelt dat ze drie rijders met een bepaalde nationaliteit moeten kiezen, dan antwoorden ze dat ze niet 50 miljoen in een project investeren zodat ze verteld kan worden welke rijders ze moeten kiezen", vervolgt de 23-jarige Madrileen. "Je moet beseffen dat de rijders veel opofferen. Ook moet je kijken naar de resultaten. Het is jammer dan iemand als Sergio García geen plek heeft in MotoGP, met alles wat hij heeft laten zien. Waarom zou je dan zo hard moeten werken? Het is frustrerend. Als je het niet haalt, waar probeer je het dan voor?"

Betere ontwikkeling door organisatie in Spanje en Italië

Honda's Luca Marini sluit zich aan bij de bevindingen van Fernández en ziet dat de situatie voor jonge rijders in Spanje en Italië zich er uitstekend voor leent om snel beter te worden. "Je moet begrijpen waarom het niveau van de Spaanse en Italiaanse rijders zo hoog is. Ze rijden MotoGP omdat ze de besten ter wereld zijn en niet vanwege hun nationaliteit", zegt het halfbroertje van Valentino Rossi. "Naar mijn mening is er in Italië en Spanje een cultuur, passie en een organisatie die ze als kinderen en tieners in staat stelt om te groeien en de top te bereiken. In andere landen lijkt het moeilijker om rijders zich te laten ontwikkelen."

Het is hoe dan ook een lastige situatie, ziet Álex Rins. De Yamaha-rijder weet echter ook dat een dergelijke ingreep in de MotoGP gevolgen heeft voor jonge rijders in de klassen onder de koningsklasse. "Het is eerlijk gezegd heel lastig om zo'n probleem te managen. Er wordt altijd gezegd dat Spanje en Italië goede rijders hebben en dat is want ons hier in de MotoGP, maar ook in de Moto2 en Moto3 heeft gebracht", legt hij uit. "Ik weet het niet of je hier controle over moet willen hebben. Het heeft denk ik meer gevolgen voor jonge rijders die naar het wereldkampioenschap komen dan degenen die hier nu al zijn."

Nationaliteit moet niet uitmaken in MotoGP

Klachten dat de MotoGP te veel gedomineerd wordt door rijders uit Italië en Spanje zijn niet nieuw, zo weet Aleix Espargaró. De eind 2024 afzwaaiende Aprilia-rijder erkent wel dat het leuk zou zijn om veertien verschillende nationaliteiten in de koningsklasse te hebben, "maar dit is de elite en daar moeten de beste rijders in rijden. Het moet dan niet uitmaken waar ze vandaan komen", verklaart Espargaró, die tegelijkertijd ook ziet dat de MotoGP probeert om jonge rijders uit andere landen meer kansen te geven. "Het kampioenschap investeert in Azië en andere regio's door promotiecups op te zetten. Gelukkig hoeven ze in Spanje en Italië niet te investeren, omdat we vanuit de federaties al heel goede kampioenschappen hebben en er veel rijders uit promoveren."

Al met al vindt Espargaró dus dat je niet kunt voorkomen dat de beste rijders uit een beperkt aantal landen afkomstig is. "En als je naar de lagere klassen kijkt, dan is de situatie nog erger. Vrijwel alle opkomende rijders zijn Spaans of Italiaans", vervolgt de ervaren Catalaan. "Het zou ideaal zijn als de veertien snelste rijders ter wereld uit veertien verschillende landen komen. Je kunt wel helpen met promotiekampioenschappen zodat dit scenario ooit werkelijkheid wordt, maar je kunt op dit moment niet voorkomen dat de beste rijders afkomstig zijn uit de landen waar ze nu vandaan komen."