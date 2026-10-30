MotoGP GP van Maleisië

MotoGP-rijders noemen asfalt Sepang volledig ‘kapot’: ‘Het lijkt wel een motocrossbaan’

Uitgestelde herasfalteringswerkzaamheden hebben ertoe geleid dat MotoGP-rijders klagen over het verslechterende baanoppervlak op Sepang

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 12:05

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Track surface

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het merendeel van de MotoGP-grid heeft melding gemaakt van ernstige achteruitgang van het asfalt op het Sepang International Circuit in aanloop naar de Grand Prix van Maleisië van dit weekend.

Meerdere coureurs onthulden dat zij tijdens de eerste twee trainingen op vrijdag werden geraakt door losse stukken asfalt, waarbij minstens één coureur daardoor lichte kneuzingen opliep.

Omdat Sepang in februari de eerste wintertest van het seizoen organiseerde, konden de coureurs direct vergelijken hoe het asfalt in de laatste minuten is veranderd, met beelden waarop te zien is dat het oppervlak op meerdere plekken uiteenvalt.

De volledige baan zou dit jaar op tijd voor de MotoGP-race van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien, maar die werkzaamheden moesten om onvoorziene redenen worden uitgesteld. De staat van het circuit lag eerder deze maand al onder een vergrootglas tijdens de Grand Prix van Bahrein in Maleisië, waarbij Formule 1-auto's het probleem waarschijnlijk verder hebben verergerd.

Luca Marini van Honda begon uit zichzelf over het baanoppervlak en omschreef bijna het hele circuit als in slechte staat.

“De staat is echt lastig, echt vreemd”, zei hij. “Het asfalt is volledig verwoest, dus we moeten gewoon een manier vinden om beter te overleven.

“Ze moesten opnieuw asfalteren en dat hebben ze niet gedaan. Vorig jaar was het al een ramp, vooral bocht 14 en bocht 2. Nu is elke bocht een ramp, behalve bocht 7 en 8.”

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gevraagd of hij zich zorgen maakte dat rondvliegend puin bij de start voor problemen zou zorgen, antwoordde Marini: “Op elk moment kan er iets gebeuren. We moeten gewoon voorzichtig zijn en de omstandigheden overleven, want het is voor iedereen hetzelfde.

“Maar bij de start, bij de eerste remactie, [verwacht] veel steentjes voor de jongens erachter. Dus het is beter om vooraan te starten.”

Fabio Di Giannantonio van VR46, die in de middagsessie als vijfde eindigde, suggereerde half grappend dat coureurs borstbescherming moesten dragen om zich tegen rondvliegend puin te beschermen.

“Het is nu een motorcrossbaan, we moeten een borstbeschermer dragen. Er kwamen veel stenen uit het asfalt. Ik kreeg zoveel stenen tegen me aan toen ik de oefenstart achter een andere rijder deed”, zei hij.

“Het is nooit goed als ze dit soort dingen met het asfalt doen, wanneer ze [motoren] het asfalt aan het einde openkrassen. Voor ons, met motoren, is het nooit goed. Maar het is wat het is, dus ik weet niet wat we van nu tot morgen kunnen doen.”

Regerend winnaar van de GP van Maleisië, Alex Marquez bagatelliseerde de mate van achteruitgang ten opzichte van vorig jaar, maar gaf toe dat de omstandigheden op meerdere stukken op het randje waren.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ik had erger verwacht, omdat veel coureurs uit de Formule 1 heel slecht over het asfalt spraken. Het klopt dat ze ons vorig jaar zeiden dat er [nieuw] asfalt zou komen. Dat is niet zo. Dus hopelijk is het voor volgend jaar gedaan.

“Voor mij was [het oppervlak] hetzelfde als vorig jaar. Maar het klopt dat drie, vier punten echt op de limiet zitten - echt op de limiet van onberijdbaar en onveilig.

“Dus het is zoals het is. We zullen dit weekend geen oplossing hebben. Dus ik ga niet klagen. We proberen ons gewoon aan de dingen aan te passen.”

Marc Marquez van Ducati sloot zich grotendeels aan bij de mening van zijn broer, maar ging niet zo ver om de omstandigheden als gevaarlijk te omschrijven.

“Ik voel eerlijk gezegd geen groot verschil vergeleken met de test. Het is tijd om opnieuw te asfalteren, zoals we vorig jaar al zeiden, maar het is niet slechter dan tijdens de test”, zei hij.

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