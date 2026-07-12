MotoGP-rijders: Nieuwe gridindeling maakt starts veiliger op Sachsenring

MotoGP-coureurs hebben gezegd dat de nieuwe startopstelling die tijdens de sprintrace van vandaag op de Sachsenring werd ingevoerd, heeft gedaan waarvoor die bedoeld was: het risico op ongelukken verkleinen.

De eerste start onder de nieuwe regels verliep opvallend ordelijk, al was hij evenzeer weinig spectaculair. Met meer ruimte tussen de startvakken en rijen waren de verschillen tussen startposities en de volgorde op de baan in de eerste ronde minimaal.

De eentonige race die daarop volgde kan deels worden toegeschreven aan het gebrek aan kansen bij de start, maar je kunt stellen dat het krappe karakter van de Sachsenring het effect van de nieuwe startopstelling heeft versterkt.

Hoe dan ook konden de coureurs de zaak in hun commentaren in perspectief houden, met in het achterhoofd dat de wijziging puur om veiligheidsredenen is ingevoerd. De aanpassing van de grid komt naar aanleiding van recente incidenten bij de startlijn in Barcelona en op Balaton Park.

"Het is waarschijnlijk beter voor de veiligheid, [maar] het is slechter voor inhalen," zei Tech3 KTM-coureur Enea Bastianini. "Het was moeilijk om [andere] coureurs in te halen.

"Maar als je kijkt naar wat er in het verleden is gebeurd, is het beter om veel veiliger te zijn."

Race start Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

KTM-fabriekscoureur Brad Binder, bekend om zijn agressieve starts, grapte dat de wijziging hem niet goed uitkwam - maar gaf er toch zijn zegen aan.

"Het is verschrikkelijk voor mij omdat ik niet zoveel mensen kan inhalen!" zei de Zuid-Afrikaan. "Zelfs als je een goede start hebt, kom je [voorbij] één rij, je pakt er geen twee. Voor de veiligheid is het zeker het juiste idee. Voor de show, laten we zien."

De wereldkampioen van 2024, Jorge Martin, bleef grotendeels onbewogen onder de wijziging, maar was het ermee eens dat de signalen goed waren wat het veiligheidsaspect betreft.

"Eerlijk gezegd voelde ik niets," zei hij. "Ik denk dat we meer ruimte hebben om na te denken en te reageren als er iets gebeurt, dus dat is goed. Ja, er gebeurde niets in de eerste bocht, dus misschien is het een goede zaak."

Binders teamgenoot Pedro Acosta was ondubbelzinnig in zijn steun voor de nieuwe grid. "Absoluut, het is het eerste wat we op het gebied van veiligheid hebben gedaan dat [daadwerkelijk] veiliger is," zei hij. "Je komt aan bij de eerste bocht en je hebt maar één man naast je, of misschien twee, maar geen vijf om je heen. Ik denk [dat het] een goed begin is."

Aanvullende reporting door Oriol Puigdemont