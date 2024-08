MotoGP-rijders kritisch op gedrag in kwalificatie: "Gevaarlijk"

Voor de laatste run in Q2 besloten meerdere rijders om de baan op te gaan en langzaam te rijden om te wachten op een slipstream. Francesco Bagnaia deed dat niet en nam op hoge snelheid de VR46-rijders met zich mee. Marc Márquez wilde ook aanhaken bij die groep, wat tot een klein duel leidde tussen de Spanjaard en Fabio Di Giannantonio. Na afloop was Bagnaia niet onder de indruk van de tactieken van de afwachtende rijders. Volgens hem zou er niks veranderen, tenzij de regelmakers er wat aan doen.

Aleix Espargaro, die in de kwalificatie de pole pakte doordat hij in zijn eentje reed, was ook kritisch over wat hij in de kwalificatie zag. "In de kwalificatie kun je twee risico's nemen. Het eerste risico is als eerste naar buiten gaan, want iedereen gaat je dan volgen en dan zit je in een groep met iedereen", legt hij uit. "Het tweede risico is om te wachten en als laatste te gaan, maar als er dan een gele vlag is, dan is je ronde verpest. Ik nam het tweede risico. Ik rijd niet graag achter anderen aan, ik rijd graag op eigen kracht. Ik ben het eens met Pecco. Het is belachelijk dat rijders de hele tijd in de garage wachten om een slipstream te pakken. Het is belachelijk om iets van zes rijders te zien [die dat doen] en het zijn altijd dezelfde rijders in het midden van de baan die wachten op de anderen [terwijl ze] volledig stilstaan. Je brengt ook [je rivalen] in gevaar omdat de anderen niet willen pushen of de banden koud worden. Dat is gevaarlijk. Maar ze kunnen dat doen, want de regels staan het toe. Dit is racen, maar net als Pecco vind ik het absurd."

Geen superpoleformat

Marc Márquez was een van de rijders die probeerde te profiteren van een slipstream, maar doordat hij vast kwam te zitten tussen de VR46-rijders kon hij zijn tijd niet verbeteren. Ondanks dat hij er dus zelf schuldig aan was, is de zesvoudig kampioen ook niet te spreken over hoe er gereden werd in de kwalificatie. Tegelijkertijd voelt hij ook niks voor het superpoleformat, waarbij de rijders één voor één de kans krijgen om een snelle ronde te rijden. "Racen was en zal zo blijven als ze de kwalificaties niet veranderen en er een soort superpole komt", stelt Márquez. "Maar zoals we in het verleden hebben gezien, is de superpole saai. Ik heb er niks op tegen, maar het WK Superbikes deed het één voor één [in de kwalificatie] en de show ontbrak gewoon. Maar uiteindelijk pak je voordeel als je iemand volgt, maar [verlies] je ook weer wat. We zagen het in de tweede run: iedereen zat in Q2 op de snelste jongens te wachten."

Een ander idee dat geopperd is, is een maximumtijd voor elke sector. Daardoor mogen de coureurs dan dus niet te langzaam rijden. Márquez ziet daarin niet echt de oplossing voor alle problemen. Hij verwacht dan namelijk dat alle rijders gewoon in de pits blijven wachten totdat de snellere rijders de baan op gaan. "Je kunt het wel veranderen, maar dan zal de strategie zich verplaatsen naar de pitstraat, net als in de Moto3 nu", zegt de 31-jarige Spanjaard. "Je kunt de sectoren veranderen, maar dan komt de strategie dus neer op de pitstraat. Je hebt er uiteindelijk verschillende strategieën voor. Dit was de eerste Grand Prix waar ik naar een slipstream zocht. Ik zou het liever niet doen, zoals ik in het verleden heb gedaan. Maar de regels zijn de regels en ik ben niet degene die daar over gaat."