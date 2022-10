MotoGP-rijders klagen over dieren op Phillip Island en willen maatregelen

Aleix Espargaro wist in de eerste oefensessie van het Grand Prix-weekend in Australië de aanrijding ternauwernood te voorkomen. Ook de ganzen die Phillip Island bevolken, hebben voor problemen gezorgd. Volgens Suzuki-rijder Alex Rins moet de hoogte van de omheining van het circuit worden geëvalueerd om de rijders beter te beschermen. "We hebben gisteren in de veiligheidscommissie al besproken dat ze de hekken moeten verbeteren", zei de Spanjaard na de kwalificatie. "Want als we een wallaby raken, kan dat gevaarlijk zijn voor het dier en ook voor ons. Het hek op het rechte stuk is bijvoorbeeld niet zo hoog."

Aleix Espargaro noemt zijn bijna-ongeluk met de wallaby "onaanvaardbaar". De Aprilia-rijder snapt echter ook dat het onmogelijk is om vogels op het circuit te weren. "Aan het begin [van de meeting] moest iedereen lachen. Maar ze begrepen dat het heel belangrijk is voor de veiligheid," zei Espargaro. "Voor mij is het onacceptabel. Het was erg gevaarlijk. Laten we kijken of ze het kunnen verbeteren. We hebben ze gevraagd om de baan wat beter af te sluiten. Aan de vogels kun je niets doen, die kun je hier tegenkomen. Maar met wallaby's moet zoiets niet gebeuren. Als ik gisteren tegen de wallaby was gereden - ik ging 220 kilometer per uur - dan was het een grote, grote crash geweest."

Miller: "Moeten we het hele eiland uitroeien?"

Lokale held Jack Miller begrijpt de veiligheidszorgen van de rijders, maar acht het onwaarschijnlijk dat de wallaby van de eerste vrije training, pas dit weekend op het circuit is gesprongen. Volgens hem is het waarschijnlijker dat het dier al op het circuit leefde, schrok van de MotoGP en toen uit zijn schuilplaats is gekomen. "Begrijp me niet verkeerd, het is erg gevaarlijk om kangoeroes en wat al niet meer rond te laten huppelen in het midden van een racecircuit wanneer je 350 km/u rijdt," zegt Miller tegen Motorsport.com. "Maar zoals ik ook heb gezegd in de veiligheidscommissie: ik begrijp dat er geen hek van twee meter rond het circuit staat, maar die kangoeroe is hier niet zomaar binnengewandeld. Ik denk dat hij zich ergens had ingegraven. Het lawaai van de motoren met driehonderd pk maakte hem wakker. Het is niet leuk om dieren op het circuit te hebben, maar wat ga je doen? Ik weet zeker dat er nu niets over de hekken naar binnen komt, omdat er ook allemaal mensen staan."

Op de vraag of de veiligheidscommissie met mogelijke oplossingen is gekomen, herhaalt Miller dat de kwestie grotendeels onoplosbaar is. "Als je een baan hebt op zo'n iconische locatie als deze, heb je altijd een probleem met wilde dieren. Of het nu meeuwen zijn of wat die dodo-achtige vogels ook zijn, er zal altijd een probleem zijn. Wat moeten we doen? Het hele eiland uitroeien? Iedereen weet dat als je naar Australië komt, er wilde dieren zijn. Je hoeft alleen maar over de snelweg te rijden en naar de dode dieren te kijken. Er zijn hier veel dieren en niet veel mensen. Het is anders dan elders in de wereld."