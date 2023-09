MotoGP-rijders eensgezind met zorgen over veiligheid circuit GP India

Aankomend weekend brengt de MotoGP voor het eerst een bezoek aan India. Plaats van handeling is het Buddh International Circuit, dat eerder tussen 2011 en 2013 gastheer was van de Formule 1 Grand Prix van India. De afgelopen maanden hebben diverse MotoGP-coureurs hun zorgen geuit over de veiligheid van de omloop. Zo heeft de faciliteit een upgrade nodig gehad om onder meer de uitloopstroken te verlengen en een deel van het circuit opnieuw te asfalteren. De meeste zorgen zijn er om delen van het circuit waar de muur slechts drie meter van het asfalt staat. Dat geldt in het bijzonder om de baanafzetting in de derde bocht, ondanks dat dit de een van de langzaamste bochten van het circuit is.

Aleix Espargaro heeft zijn zorgen over de veiligheid van het Buddh International Circuit, dat vorige week nog gehomologeerd moest worden door de FIM, de afgelopen weken niet onder stoelen of banken gestoken. De Aprilia-coureur blijkt er op dat vlak echter niet alleen voor te staan, want na een reeks gesprekken over onder meer een minimum basissalaris voor MotoGP-coureurs werken zij eensgezinder dan ooit naar het weekend in India toe. Ook wat betreft de veiligheid van het circuit houden de rijders er dezelfde visie op na, stelt Espargaro. "In India zullen alle coureurs gezamenlijk over het circuit lopen om de situatie te begrijpen, voordat we op de motor stappen", vertelde de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Motorsport.com heeft vernomen dat de coureurs graag een stemming willen over zaken die betrekking hebben tot hun eigen veiligheid. Dat de rijders zo eensgezind zijn over dit onderwerp komt enigszins als een verrassing voor Espargaro. "Er is nu iets belangrijks tussen ons, namelijk verbondenheid. Ik weet niet waarom, maar nu we gaan zitten en met elkaar praten, blijken we veel meer hetzelfde te denken dan we vooraf dachten", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com over hoe hij denkt dat de MotoGP-grid omgaat met besluiten omtrent de GP van India. "Eerder zouden we naar de veiligheidscommissie stappen en was er veel verwarring, want er waren veel meningen die verschillende kanten op gingen. Nu blijkt dat we het eens zijn over de meeste problemen en dat is heel positief. Op deze manier kunnen we veel dingen verbeteren."