MotoGP-rijders bezorgd dat holeshot-verbod startincidenten niet zal voorkomen

De MotoGP-rijders zijn nog steeds verdeeld over de gevolgen van het verbod op holeshot-systemen aan de voorkant, waarbij rijders waarschuwen dat incidenten in de eerste bocht hierdoor niet zullen verdwijnen.

In de aanloop naar de Nederlandse GP van dit weekend heeft de organisatie bekendgemaakt dat het gebruik van voorwielhoogte-instellers bij de start van races met onmiddellijke ingang wordt verboden, hoewel rijders het achterwielapparaat nog wel mogen gebruiken.

Dit is de eerste maatregel die de MotoGP heeft genomen in de nasleep van een door crashes geteisterde GP van Catalonië, waarbij zowel Alex Márquez als Johann Zarco blessures opliepen; laatstgenoemde brak zijn knie bij de herstart in de beruchte bocht 1 van Barcelona.

De coureurs kregen in Brno al de kans om starts te oefenen zonder het systeem voor het aanpassen van de rijhoogte, waarbij niet alle coureurs het erover eens waren dat races zonder dit systeem per se veiliger zouden zijn.

Luca Marini van Honda sprak donderdag in Brno zijn waardering uit voor de stap van de MotoGP, maar benadrukte dat rijders bij de start onnodige risico’s zouden blijven nemen, omdat een combinatie van strenge regels op het gebied van aerodynamica en bandenspanning het inhalen moeilijker dan ooit maakt.

"Het is perfect", zei hij. "Voor mij is het fijn, want we hebben één ding minder om over na te denken als we bij de start bocht 1 naderen.

“Voor sommige fabrikanten kan het achterste systeem misschien niet volledig uitgeschoven worden, maar dat is geen groot probleem, want als je de bocht neemt met iets meer uitslag aan de achterkant door het achterste systeem, is dat niet zo gevaarlijk als het blokkeren van het voorste systeem. Het is dus een goede stap in de juiste richting.

“Maar de valpartijen in bocht 1 zullen niet helemaal verdwijnen. Misschien verminderen we de kans erop een beetje, maar het zal blijven bestaan, want de start en de eerste bocht zijn het enige moment waarop je drie, vier of vijf rijders kunt inhalen door een klein risico te nemen. Normaal gesproken is het onmogelijk om meer dan twee rijders in te halen, tenzij je [Ai] Ogura bent.”

Raul Fernandez van Trackhouse wees op een mogelijk nadeel van het verbod en haalde daarbij de lange-rondestraf aan die Izan Guevara kreeg voor een onveilige richtingsverandering tijdens de Moto2-race in Balaton Park.

“In Brno zijn we begonnen met het testen van een opstelling zonder voorwielstabilisator. Het was nogal vreemd, omdat we dan met minder snelheid in de eerste bocht aankomen,” zei hij.

“Maar ik denk dat het niet 100% veilig is, want als je ziet wat er met Izan in Hongarije gebeurde met die wheelie op het rechte stuk, waarvoor hij een straf kreeg, dan zul je [in de MotoGP] te veel straffen zien.

“Zonder voorwielstabilisator is het makkelijker om een wheelie te maken. Je zult dus zien dat we dit in de eerste twee of drie races niet zullen gebruiken; er zullen te veel wheelies zijn en je zult te veel richtingsveranderingen zien. Misschien is het zelfs nog erger.”

Start van de race. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Fabio Quartararo van Yamaha zei dat racen zonder het voorwielbeveiligingssysteem genuanceerder zal zijn en het racen juist veiliger zou kunnen maken waar het er het meest toe doet.

“Ik denk dat het niet slecht is, het is goed voor de veiligheid,” zei hij. “Natuurlijk is het lastiger met de wheelie en zo. Het is op de rechte stukken op de een of andere manier gevaarlijker, maar bij het rempunt is het veiliger.

“Je moet er gewoon aan wennen, want de motor maakt veel wheelies, maar je hebt niet hetzelfde probleem als in Le Mans, waar de motor overal heen springt. Op Phillip Island en Silverstone zijn er een paar lastige plekken waar het echt gevaarlijk is [om het holeshot-systeem te gebruiken], maar je moet het wel gebruiken omdat iedereen het gebruikt.”

Quartararo’s teamgenoot Alex Rins sloot zich bij hem aan en zei: “Het doet me terugdenken aan vroeger, toen ik in de MotoGP begon zonder hulpmiddelen of wat dan ook. Dus in ons geval zal het zeker iets veiliger zijn.

“In ons geval moeten we het voorste systeem ontgrendelen door heel hard op de rem te trappen en los te laten, en vervolgens weer te remmen. Dus qua veiligheid is het zeker een verbetering, denk ik.”

Hoewel kampioenschapsleider Marco Bezzecchi suggereerde dat er wellicht een betere oplossing zou kunnen zijn, was hij tevreden met het feit dat de MotoGP stappen onderneemt om de veiligheid te verbeteren.

“Het is een beslissing die we moeten accepteren. Het is anders, en qua veiligheid kan het beter. Ik ben ook een van degenen die vinden dat dit niet de enige oplossing is,” zei de Aprilia-coureur.

“Maar het is goed dat ze een krachtig besluit hebben genomen om dit soort zaken te verbeteren. En ik accepteer het, ik respecteer het en ik ben het ermee eens.

“Het zal lastig zijn om alles te veranderen. Ze hebben ons in Brno twee sessies gegeven en ze zullen ons hier ook twee sessies geven om startoefeningen te doen. Ze helpen ons dus ook om ons snel aan te passen.”